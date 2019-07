Wir brauchen die nationale CO2-Steuer

Beim EU-Gipfel in Juni herrschte erneut Uneinigkeit darüber, wann der Kontinent CO 2 -neutral werden soll, Klimaschutz wurde in der Gipfelerklärung zur Fußnote. Auch beim kurz darauf stattfindenden G20-Gipfel in Osaka kamen die führenden Wirtschaftsmächte beim Klimaschutz nicht voran. Ein politischer Konsens auf internationaler Ebene lässt also trotz der hohen Dringlichkeit weiter auf sich warten. Daher sollten wir jetzt national mehr Verantwortung übernehmen und schnell eine CO 2 -Steuer einführen. Andere Staaten wie Großbritannien, Schweden und die Schweiz haben das längst getan.

Selbstverständlich wäre ein funktionierender globaler Emissionshandel für alle relevanten Sektoren mit einer angemessenen CO 2 -Bepreisung das wirksamste Klimaschutzinstrument. Bis es dazu kommt, wird aber noch viel Zeit vergehen – Zeit, die wir angesichts des schnellen Fortschreitens des Klimawandels nicht haben. Deshalb begrüße ich die aktuelle Debatte um eine nationale CO 2 -Steuer in Deutschland sehr. Eine solche Steuer ließe sich schnell umsetzen und könnte bis zur Einführung internationaler Maßnahmen bereits zur Senkung der Treibhausgase beitragen. Das hat auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung in seinem Sondergutachten klargestellt. Umso bedauerlicher, dass das Klimakabinett gestern Abend wieder nur ergebnislos diskutiert hat, anstatt eine Entscheidung zu treffen.

Infrastrukturmaßnahmen statt Rückzahlung

Wenn die Steuer eine lenkende Wirkung haben soll, halte ich allerdings die derzeit vorgesehene Rückverteilung der Einnahmen für nicht zielführend. Selbstverständlich sollen Menschen mit geringem Einkommen nicht übermäßig belastet werden. Deshalb brauchen wir begleitende Maßnahmen, für die dann letztendlich auch die Einnahmen aus der CO 2 -Steuer verwendet werden sollten. Dazu gehören Infrastrukturmaßnahmen für eine klimafreundliche Mobilität, wie der Ausbau von Radwegen und öffentlichem Nahverkehr, aber auch stärkere finanzielle Anreize für die Gebäudesanierung oder den Kauf von Elektrofahrrädern. Dadurch hätten viele Menschen tatsächlich die Möglichkeit, ohne Komfortverlust das Klima zu schützen und zusätzlich Geld zu sparen. Gleichzeitig würden die Infrastrukturmaßnahmen die Konjunktur stützen.

Außerdem ist es wichtig, dass die Steuer sowohl alle Verursacher als auch alle Treibhausgase erfasst. Sie muss also zum Beispiel auch auf den Flugverkehr angewendet werden, und der Berechnung müssen CO 2 -Äquivalente zugrunde gelegt werden, die entsprechend auch Kohlenmonoxid, Methan und Stickoxide einschließen. Die Folgekosten der Treibhausgase müssen bei der Steuer angemessen bepreist werden.

Auch international müssen wir weiter vorangehen

Eine so angelegte Steuer könnte schon kurzfristig Deutschlands Klimabilanz verbessern und zeigen, dass uns der Klimaschutz wirklich wichtig ist. Ergänzend sollten wir aber weiterhin internationale Vereinbarungen vorantreiben. Zumindest auf europäischer Ebene gibt es hier ja aktuell durchaus positive Signale. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht eine ambitionierte Klimaschutzpolitik mit dem Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Jetzt gilt es, den Worten schnell Taten folgen zu lassen.