SMA Energy App entlang der Kundenwünsche weiterentwickeln

Mit der SMA Energy App haben Anlagenbetreiber:innen ihre Solaranlage immer im Blick. Sie können ihre Anlage überwachen, Verbraucher steuern oder ihr Elektro-Auto mit selbst erzeugtem Strom vom Dach laden. Jetzt steht ein neues Update bereit.

Nachdem mit dem letzten Update Features wie das Anmelden per biometrischen Daten mittels Face- oder Touch-ID oder eine iOS Tablet-Version bereitgestellt wurden, steht euch jetzt ein weiteres Update mit intreressanten Neuerungen zur Verfügung. Für iOS ist es die Version 1.14 und für Android die Version 1.13.

Darin haben wir das Design des Live-Dashboards mit dem beliebten Energy Chart inklusive der animierten Stromflüsse überarbeitet und nutzerfreundlicher gestaltet.

Bewährtes aus der Sunny Portal App übernommen

Mit Abstand am häufigsten habt ihr nach detaillierten Ansichten in der Historie gefragt wie etwa eine detaillierte Ansicht der Netzeinspeisung über verschiedene Zeiträume in der Historie.

Nach der Abschaltung der alten Sunny Portal App, haben wir besonders beliebte und bewährte Ansichten und Analysemöglichkeiten auch in die SMA Energy App integriert.

Die Ansichten der Historie im Dashboard lassen sich nun nach euren individuellen Wünschen ändern. So könnt ihr beispielsweise die detaillierte Erzeugung inklusive Direktverbrauch, Batterieentladung und Netzeinspeisung über individuelle Zeiträume sehen. Analog dazu enthält die Ansicht „Verbrauch detailliert“ den Direktverbrauch, die Batterientladung sowie den Netzbezug der Historie. Die neuen Ansichten zeigen auch neue Informationen wie die Direktverbrauchsquote, damit ihr eure PV-Anlage noch besser im Blick habt.

Wenn ihr mit der SMA Energy App bereits elektrisch mobil seid, seht ihr in einem überarbeiteten Chart auch euren Lademix aus der Vergangenheit.

Alle Charts in der neuen Version sind im Querformat verfügbar und auf einen kompletten Zeitraum skaliert. Ein Tag wird auf 24 Stunden skaliert und eine Woche auf sieben Tage.

Hier geht´s zur SMA Energy App.

Android-Anwender:innen

iOS-Anwender:innen

Gestaltet die SMA Energy App mit

Die SMA Energy App soll ein verlässlicher Begleiter für eure Solaranlage sein. Daher freut sich unser Entwickler-Team über eure Rückmeldungen. Was fehlt euch noch und wo seht ihr Optimierungsbedarf?

Seid gerne im nächsten Release als Test-User mit dabei und gestaltet die SMA Energy App mit. Meldet euch dafür gerne per Mail unter app@sma.de.