Service-Tipp: So einfach installiert ihr die SMA Energy App

Übersicht über die SMA Portallandschaft

Sunny Portal bietet – jederzeit und von jedem Ort – eine Übersicht über die wichtigsten Daten in gewerblichen und privaten Anlagen mit Darstellung der Werte und Erträge für weitere Analysen und Vergleiche. Auf Störungen oder Abweichungen kann umgehend reagiert werden. Das Monitoring der Anlage übernehmen der Sunny Home Manager 2.0 oder der SMA Cluster Controller.

Sunny Portal ennexOS ist die Weiterentwicklung von Sunny Portal mit dem Fokus auf Sektorenkopplung und intelligentem Energiemanagement. Zuständig für das Anlagenmonitoring ist hier der Data Manager.

Sunny Places zeigt nach Übernahme der Solaranlage in Sunny Portal ebenfalls die wichtigsten Anlagendaten und informiert in einer Ansicht über den aktuellen Anlagenstatus (Leistung, Verbrauch, Wetterprognose etc.). Freigegebene Anlagen können mit den eigenen Anlagen verglichen werden. Durch den Austausch in der Community erhält man viele Tipps und Tricks, um die eigene Anlage zu optimieren.