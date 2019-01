Prognosebasiertes Batterieladen: Solarenergie richtig speichern statt abregeln

Das Ziel von Betreibern einer Solaranlage: Den höchsten Ertrag und den wirtschaftlichsten Betrieb. Die Praxis sieht jedoch auch mal anders aus. Einige Förderprogramme und das Erneuerbare-Energien-Gesetz schreiben eine Limitierung der maximalen PV-Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt vor. Produzieren Solaranlagen also zuviel Energie, müssen sie abgeregelt werden. Dann ist die wertvolle Ressource Solarstrom umsonst produziert. Dagegen hilft das SMA Feature „Prognosebasiertes Batterieladen“.

Warum prognosebasierte Batterieladung?

Wenn lokal Netzanschlussbedingungen, oder Förderprogramme eine Abregelung von Solaranlagen vorschreiben, können Anlagenbetreiber die Wirtschaftlichkeit ihrer Solaranlage mit prognosebasiertem Batterieladen steigern.

Was passiert ohne prognosebasiertes Batterieladen?

Vor allem an sonnenreichen Tagen steht bereits am Morgen viel PV-Energie zur Verfügung. Die Batterie ist dann bereits vor dem Mittag vollgeladen. Dann wird eine Begrenzung der PV-Einspeisung zur Mittagszeit notwendig, da die Batterie die überschüssige PV-Energie nicht mehr aufnehmen kann.

Die Nachteile:

1. Weniger PV-Erzeugung

Eine hohe PV-Erzeugung zur Mittagszeit kann nicht mehr in die Batterie geladen werden, da diese in den sonnenreichen Monaten bereits vormittags geladen wurde. Die PV-Einspeiseleistung muss dann zur Mittagszeit abgeregelt werden. (Bild 1)

2. Kürzere Lebensdauer der Batterie

Die Batterie steht häufig bis zum Abend für mehrere Stunden im vollgeladen Zustand (Bild 2). Dies führt aufgrund elektrochemischer Prozesse zu einer schnelleren kalendarischen Alterung speziell bei Lithium-Ionen Batterien (Bild 3)

So funktioniert die prognosebasierte Batterieladung

In SMA PV-Speichersystemen ermöglicht der Sunny Home Manager 2.0 (SHM 2.0) die prognosebasierte Batterieladung.

PV-Erzeugungsprognose

Mit Hilfe einer Wetterprognose aus Internetdaten und individueller Anpassung an die lokalen Gegebenheiten kann er die Sonneneinstrahlung für einige Stunden bis Tage genau vorhersagen.

Verbrauchsprognose

Darüber hinaus prognostiziert der SHM 2.0 ein individuelles Lastprofil über das Verbrauchsverhalten des Anlagenbetreibers.

PV-Abregelungsprognose

Dem System stehen somit die beiden wichtigsten Informationen zur Verfügung um berechnen zu können, wann die PV-Anlagenleistung die vorgegebene max. Einspeiseleitung am Netzanschlusspunkt überschreitet. Das tritt vornehmlich zur Mittagszeit auf und wird daher auch gerne als Mittagsspitze bezeichnet. Der Sunny Home Manager prognostiziert im Vorfeld, wie viel PV-Energie in dieser Mittagsspitze abgeregelt bzw. nicht erzeugt werden würde.

Ziel ist es, die Mittagsspitze in den Batterien zu speichern – und zwar genau dann, wenn die PV-Anlage eigentlich ihre Einspeiseleistung drosseln müsste. Die Grenze der Drosselung wird auch als Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung bezeichnet (Bild4).

Hier wird auch geprüft, ob für den folgenden Tag Abregelungsverluste aufgrund der Begrenzung der PV-Einspeisung zu erwarten sind. In diesem Fall wird bereits am Nachmittag des aktuellen Tages oder am nächsten Vormittag gerade so viel PV-Energie in die Batterie geladen, dass sich mit der vorhandenen Batterieladung ein Netzbezug in der Nacht und die prognostizierten Abregelungsverluste des Folgetages vermeiden lassen. Dadurch wird die Batterie stärker entladen und hat am nächsten Tag mehr freie Speicherkapazität: Dann wird geladen, statt abgeregelt.

Beispiel für prognosebasiertes Batterieladen

Reale freigeschaltetes PV-Speichersystem aus dem Sunny Portal → SMA Flexible Storage System

Am 19. Juni .2014 wurde die Batterie tagsüber nur bis zu einem Batterieladezustand (SOC = State of Charge) von rund 70 Prozent geladen, obwohl weitere PV-Überschüsse zur Batterieladung zur Verfügung gestanden hätten. Warum? Der Sunny Home Manager hatte prognostiziert, dass die bis dahin gespeicherte Energie in den Batterien sowie die noch verfügbare PV-Energie des aktuellen Tages ausreicht, um Netzbezug zu vermeiden (Bild 5 – 8).

Am Folgetag steht für die frühen Morgenstunden noch genügend zwischengespeicherte Energie aus dem Batteriespeichersystem zur Verfügung. Und: Die PV-Einspeiseleistung muss zur Mittagszeit nicht abgeregelt werden, da die Batterieladung ab ca. 12 Uhr verzögert einsetzt und die überschüssige PV-Energie aufnimmt (Bild 7 und 8).

Vorteil: Mehr PV-Ertrag

Was brauche ich für prognosebasiertes Batterieladen?

SMA Speichersystem

Auswirkungen der Limitierung der PV-Einspeiseleistung

Solaranlage: 7,5 kWp Solarleistung mit Einstrahlungswerten in Mitteldeutschland

Limitierung der PV-Einspeiseleitung am Netzanschlusspunkt: auf 50 Prozent

Bei 50 % Abregelung (siehe Vorschrift KfW-Förderung, Bayrische-Förderung, Baden-Württemberg Förderung) ergibt sich ein jährlicher Vorteil von 25 bis38 € durch den höheren PV-Ertrag (Einspeisung)!

*Bei 12,3 ct. Einspeisevergütung und 28 ct Strombezugskosten

Weitere Vorteile

Einige Förderprogramme bieten zusätzliche Anreize für die Nutzung der prognosebasierten Batterieladung:

Das Förderprogramm für PV-Speichersysteme in Baden-Württemberg bietet z.B. einen einmaligen Bonus von 250,00 Euro für prognosebasiertes Batterieladen.

Zusammenfassung

Mit prognosebasiertem Batterieladen erwirtschaften Anlagenbetreiber höhere PV-Erträge und verlängern zusätzlich die kalendarische Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie.

Alles in allem können wir sagen: Wenn deine Batterie mal wieder nicht auf 100 Prozent geladen wird, ist das kein Grund zur Beunruhigung. IT IS NOT A BUG …. IT IS A FEATURE!

made by SMA.