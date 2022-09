Stabile Netze und sichere Rendite mit erneuerbaren Energien

Daniel Duckwitz

Als Produktmanager für Grid Services arbeitet Daniel an der Bereitstellung von Lösungen für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung. Sein Fokus liegt auf großen Energiespeichern in Verbindung mit Netzdienstleistungen, die auf netzbildenden Technologien wie Trägheit und Systemstärke basieren. Mit umfangreichem Wissen aus seiner früheren Forschungstätigkeit am Fraunhofer Institut und an der Universität Kassel im Bereich Systemstabilität und Wechselrichtersteuerung trägt seine Arbeit dazu bei, neue Technologien auf den Markt zu bringen. Ziel ist es, das bestehende Stromversorgungssystem so zu stärken, dass in Zukunft saubere Stromquellen ohne Störung der Stromversorgung integriert werden können.