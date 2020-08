So geht prognosebasiertes Laden

Mit dem SMA Feature „Prognosebasiertes Batterieladen“ erwirtschaften Anlagenbetreiber höhere PV-Erträge und verlängern die kalendarische Lebensdauer der Batterie. Mit unserer Checkliste könnt ihr die Anlage in Sunny Portal entsprechend konfigurieren. So geht euch künftig kein wertvoller Solarstrom verloren und ihr verlängert die Lebensdauer eurer Geräte.

Eure Batterie ist trotz strahlendem Sonnenschein nicht zu 100 Prozent geladen? Kein Grund zur Sorge, wenn ihr das SMA Feature „Prognosebasiertes Laden“ nutzt. Denn dann könnt ihr euch auf die intelligente Ladung und Entladung der Batterie verlassen. Da ist eine nicht vollgeladene Batterie Teil der Intelligenz und durchaus gewollt. Dafür steuert der Sunny Home Manager 2.0 die Be- und Entladung der Batterie automatisch so, dass die Anlage möglichst nicht abregeln muss. Dazu lernt er das Verbrauchsverhalten eurer angeschlossenen Haushaltsgeräte und verknüpft es anhand standortbezogener Wetterdaten intelligent mit der PV-Erzeugungsprognose. Dadurch weiß der Energiemanager jederzeit, wie viel Energie wann verfügbar ist und wo sie benötigt wird. Alle verbundenen (Haushalts-)Geräte sind dann möglichst immer mit kostengünstigem und nachhaltigen Solarstrom versorgt. Als Anlagenbetreiber können Sie sich dann entspannt zurücklehnen. Von diesem intelligenten Regelverhalten profitieren Speichersysteme mit SMA Batterie-Wechselrichtern sowie Elektromobilitätsanwendungen mit dem SMA EV Charger.

Wichtig: Für die Einstellungen zum prognosebasierten Laden in Sunny Portal ist das Installateurs-Passwort erforderlich. Daher sollte euer Installateur die Anlage am besten bereits bei der Inbetriebnahme entsprechend konfigurieren.

Checkliste für das prognosebasierte Batterieladen mit dem Sunny Home Manager 2.0 in Sunny Portal

1. Standort

Konfiguration > Anlageneigenschaften > Anlagendaten

Zur Errechnung der zu erwartenden PV-Erzeugung ist die genaue Eingabe des Anlagenstandortes (Längen- und Breitengrad) sowie der Höhe erforderlich.

2. String-Konfiguration

Konfiguration > Anlageneigenschaften > String-Konfiguration

Die Konfiguration der Strings ist für die korrekte Errechnung der PV-Prognose (erwartete PV-Erzeugungskurve) insbesondere bei unterschiedlicher Modulausrichtung elementar und damit der Grundstein für die Einplanung der Verbraucher.

Editieren und erzeugen von Strings:



Info: PV-Anlagen mit Tigo-Optimizern können die Funktion „Prognosebasiertes Batterieladen“ nicht nutzen.

Bei kommunikativer Einbindung von Tigo-Optimizern in die Sunny Portal Anlage kann die Funktion des prognosebasierten Ladens nicht genutzt werden. Soll diese Funktion trotzdem verwendet werden, empfehlen wir, die Tigo-Optimizer über das Tigo SMART Webportal/ App zu überwachen und von einer direkten Einbindung in die Sunny Portal Anlage abzusehen.

3. Parameter

Konfiguration > Anlageneigenschaften > Parameter

Die Eingabe der für die PV-Anlage gültigen Einspeisevergütung sowie ggf. eine Eigenverbrauchsvergütung ist elementar für eine korrekte Einplanung nach dem gewählten Optimierungsziel (ökologisch/wirtschaftlich) der Verbraucher durch den Sunny Home Manager 2.0.

Hintergrund: Die Optimierung des Sunny Home Managers 2.0 erfolgt ausschließlich auf der Grundlage von Preistabellen (auch bei einem ökologischen Optimierungsziel). Ohne Angabe der Vergütungen kann die entsprechende Planung nicht erfolgen.

Achtung: Die Eigenverbrauchsvergütung ist in Deutschland ausschließlich für Anlagen mit Inbetriebnahme zwischen dem 01.01.2009 und dem 01.04.2012 relevant. Für alle anderen Analgen ist die Eigenverbrauchsvergütung 0,00 €. Die Eingabe der individuellen Stromgestehungskosten oder des aktuellen Strompreises beim Energieversorger ist hier nicht gemeint und führt zu falschen Preisberechnungen und damit einer fehlerhaften Einplanung.

Falls vom lokalen Netzbetreiber eine Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung gefordert ist, muss diese hier angegeben werden (z.B. 70-Prozent-Regelung). Diese Informationen nutzt der Sunny Home Manager 2.0 beim prognosebasierten Laden, um eine Abregelung der Anlage in Zeiten hoher Erzeugung zu vermeiden und möglichst viel selbsterzeugten PV-Strom zu nutzen.

Hinweis: Sicherstellen, dass bei allen Wechselrichtern der Parameter „Betriebsart Wirkleistung“ auf den Wert „Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung“ eingestellt ist.

Eingabe des aktuellen Stromtarifs des gewählten Energieversorgers als Grundlage für eine korrekte Einplanung gemäß Optimierungsziel. Neben dem fixen Tarif können auch variable Strompreise (z.B. HT-/NT-Tarif) konfiguriert werden.

Für jede Anlage muss entweder ein ökologisches (Maximierung des PV-Eigenverbrauchs) oder ein wirtschaftliches (Minimierung der Energiekosten) Optimierungsziel gewählt werden. Je nach Konstellation (z.B. PV-Vergütung, Strombezugskosten) variiert die Einplanung durch den Sunny Home Manager stark.

4. Verbraucherbilanz und -steuerung

Verbraucherbilanz und -steuerung > Konfiguration > Verbrauchereigenschaften

Die Priorität eines KANN-Verbrauchers entscheidet darüber, in welcher Reihenfolge der Sunny Home Manager 2.0 die einzelnen Verbraucher berücksichtigt.

KANN-Verbraucher sind Geräte oder Anwendungen, deren Betrieb nicht zwingend erforderlich ist (z.B. Betrieb der Waschmaschine). Im Unterschied dazu die MUSS-Verbraucher: Deren Betrieb ist zwingend erforderlich, auch wenn bei geringem Solarstromangebot ggf. zusätzlicher Netzbezug notwendig ist (z.B. Sicherstellen der Fahrbereitschaft des Elektrofahrzeugs).

Der Schieberegler ist für die Einplanung von KANN-Verbrauchern relevant und gibt an, welcher Mindestanteil von PV-Energie bzw. welche Maximalkosten für diese Verbraucher akzeptiert werden. Der Sunny Home Manager 2.0 plant die KANN-Verbraucher nur ein, wenn er die Einhaltung des Planungsziels sicherstellen kann. Steht der Schieberegler auf 100 Prozent PV-Erzeugung, so kann es vorkommen, dass in Abhängigkeit der Anlagengröße KANN-Verbraucher an bewölkten Tagen nicht eingeplant werden, da ein minimaler Netzbezug nicht ausgeschlossen werden kann. Der Schieberegler ist für die Einplanung von Verbrauchern relevant und gibt an, welcher Mindestanteil von PV-Energie bzw. welche Maximalkosten für diese Verbraucher akzeptiert werden.

Empfehlung: Die Priorität von Verbrauchern mit geringer Leistung (z.B. Wasch- und Spülmaschine) sollte niedriger gewählt werden als beispielsweise die Priorität des SMA EV Chargers.

Empfehlung: Einstellung auf 95 % PV-Erzeugung und 5 % Netzbezug (in Abhängigkeit der PV-Anlagengröße)

Hinweis: „Überschüssige PV-Energie“ entspricht der abgeregelten PV-Energie (im Fall einer Wirkleistungsbegrenzung z.B. 70-Prozent-Regelung)

5. Batterie vor KANN-Verbraucher

Konfiguration > Geräteübersicht > Eigenschaften (Sunny Home Manager 2.0)

Mit dem prognosebasierten Batterieladen können die PV-Erträge durch die Vermeidung einer Abregelung optimiert werden. Im Feld „Erforderlicher Ladestand (SoC) für prognosebasiertes Laden“ kann ein gewisser Teil der Batterie von dieser Regelung ausgenommen werden.



Hinweis: Das Häkchen beim prognosebasierten Batterieladen nur setzen, wenn die Anlage eine aktive Wirkleistungsbegrenzung hat.

Durch das Setzen des Häkchens „Batterieladen vor Kann-Verbraucher“ wird sichergestellt, dass zuerst die Batterie geladen wird, bevor der Sunny Home Manager KANN-Verbraucher wie z.B. den SMA EV Charger im PV-Überschussladen berücksichtigt.

Ihr wollt jetzt auch prognosebasiert Laden?

