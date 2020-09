Elektroauto zu Hause laden

Die Energiewende auf der Straße boomt: Politik und Wirtschaft fördern Elektrofahrzeuge, in der Bevölkerung wächst das Umweltbewusstsein und gleichzeitig gibt es immer mehr alltagstaugliche Stromer. Wirklich nachhaltig ist Elektromobilität allerdings erst, wenn auch der Ladestrom aus erneuerbaren Energien kommt. Damit ihr euer Elektroauto jederzeit sicher und am besten mit Solarstrom vom eigenen Dach laden könnt, haben wir die Ladelösung SMA EV Charger entwickelt. Damit wandelt ihr eure Solarernte kostengünstig und klimaneutral in Reichweite auf der Straße um.

Selbst im nicht ganz so sonnenverwöhnten Deutschland reichen rein rechnerisch zwölf Quadratmeter Kollektorfläche auf dem Dach für rund 10.000 Kilometer kostengünstiges und emissionsfreies Fahren pro Jahr*. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein erfahrener Solarpionier oder ein Neueinsteiger in Sachen Solarstrom produzieren und Sonne tanken seid, denn die SMA Ladelösung könnt ihr jederzeit auch nachträglich in euer Solarsystem integrieren.

Strom und Mobilität intelligent vernetzen

Aber woher wisst ihr, dass euer Elektrofahrzeug tatsächlich mit eurem selbst erzeugten Strom geladen wird? Das seht ihr mit der SMA Energy App ganz einfach über das Smartphone. Mit der App steuert ihr die Ladevorgänge bequem und könnt direkt nachvollziehen, wieviel wertvollen Sonnenstrom ihr in Reichweite auf der Straße umwandelt. Gleichzeitig habt ihr mit der App die wichtigsten Daten eures SMA Energy System Home immer im Blick.

Emissionsfrei und kostengünstig unterwegs

Der SMA EV Charger ist abgestimmt auf die Komponenten des SMA Energy System Home. Damit kann euer Fachhandwerker die Wallbox jederzeit in eure bestehende Solaranlage integrieren – und schon habt ihr eine eigene Solar-Tankstelle vor der Haustür.

Aber wie tankt ihr damit Sonne? Der Energiemanager Sunny Home Manager 2.0 erstellt aus regionalen Wetterdaten eine Erzeugungsprognose und gleicht sie mit eurem individuellen Verbrauchsverhalten ab. Die Ladevorgänge steuert er dann je nach Lademodus automatisch so, dass Solarstrom direkt im eigenen Tank statt im öffentlichen Netz landet. So optimiert ihr den Eigenverbrauch und spart Kosten für den Netzbezug. In Kombination mit einem Batteriespeicher könnt ihr sogar dann noch Solarstrom tanken, wenn die Sonne gar nicht mehr scheint.

Ideale Partner: Solarstrom und Elektromobilität

Beim Laden kombiniert der SMA EV Charger automatisch Netz- und Solarstrom und kann einphasig mit 7,4 Kilowatt laden – und damit fast doppelt so schnell wie herkömmliche Wallboxen, die schieflastbedingt üblicherweise nur mit 4,6 oder 3,7 kW laden. Auch kleine Solarleistungen in den frühen Morgen- und Abendstunden lassen sich durch die automatische Umschaltung von ein- und dreiphasigem Ladebetrieb maximal ausnutzen.

Schnell und sicher abfahrbereit

Mit dem SMA EV Charger entscheidet ihr selbst, ob ihr euer Fahrzeug besonders schnell, PV-optimiert oder prognosebasiert laden wollt. Dazu gebt ihr in der App einfach das Ladeziel ein, sprich die gewünschte Abfahrtzeit und die zu ladende Energiemenge, und der Sunny Home Manager 2.0 plant den Ladevorgang intelligent und zu minimalen Kosten – inklusive garantierter Abfahrbereitschaft. Und weil ihr als Anlagenbetreiber natürlich möglichst viele Verbraucher mit eurem Solarstrom betreiben wollt, passt der SMA EV Charger die Ladeleistung dynamisch den aktuellen Gegebenheiten an. Das schützt euren Hausanschluss vor Überlastung und Stromausfall.

Vorteile des SMA EV Chargers im Überblick

Maximale Nutzung der selbst erzeugten Solarenergie

Schnelleres Laden deines Elektrofahrzeugs

Kostengünstigeres Laden durch intelligente Lademodi

Emissionsfreie Mobilität

Sicherheit durch Blackout-Schutz

Schneller und automatisierter Service mit SMA Smart Connected

Systemlösung aus einer Hand

*Ausgegangen wird hier vom Verbrauch eines Renault Zoe (18 kWh/100 km), 6 m²/kWp Kollektorfläche und einem Jahresertrag von 950 kWh/kWp, Stand Januar 2020.

Marktausblick Elektrofahrzeuge Bis 2030 sollen in Deutschland nach Plänen der Bundesregierung sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen sein. Anfang 2020 waren es 240.000 reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2019 (3,0 Prozent) verdoppelte sich der Marktanteil der Elektro-Pkw allein im Januar 2020 auf 6,5 Prozent. Im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets, das auch die Verkehrswende miteinbezieht, wurde der staatliche Anteil des Umweltbonus verdoppelt. Die Steuervorteile für Elektrofahrzeuge wurden bereits Ende letzten Jahres bis ins Jahr 2030 verlängert. Angesichts der zu erreichenden CO2-Flottengrenzwerte bieten einige Hersteller zudem sehr günstige Konditionen für ihre E-Modelle an.

Inzwischen bietet der Markt bei den reinen Stromern auch immer erschwinglichere Modelle mit alltagstauglichen Reichweiten. Auch die Ladeinfrastruktur wird europaweit ausgebaut, das öffentliche Laden wird damit komfortabler, günstiger und transparenter, sodass auch Urlaubsreisen mit dem E-Auto möglich werden. Volker Quaschning, Ingenieurwissenschaftler und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, hat es ausprobiert und ist im Sommer 2020 elektrisch verreist. Kopplung mit PV-Anlage wirtschaftlich sinnvoll Die meisten Elektrofahrzeuge (80 Prozent) werden zu Hause geladen, schätzt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Besonders nachhaltig und kostengünstig ist das mit Solarstrom vom eigenen Dach. Mit rund elf Cent je Kilowattstunde kostet er nur ein Drittel des üblichen Haushaltsstrompreises.

Wer seinen CO2-Fußabdruck verringern will, liegt mit einem Elektroauto ohnehin richtig. Die Klimabilanz von Elektrofahrzeugen fällt laut einer aktuellen Studie der Technischen Universität Eindhoven inklusive Batterieproduktion und Stromverbrauch schon heute deutlich besser als die von Dieseln oder Benzinern. Dabei gehen die Autoren von 75 Kilogramm CO₂-Äquivalent pro Kilowattstunde Batteriekapazität und einer Lebensdauer von rund 250.000 Kilometern für das Elektroauto und die Batterie aus. Da auch der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix steigt, wird der CO₂-Rucksack der Stromer künftig noch leichter. Öffentliche Ladesäulen bieten schon heute teilweise 100 Prozent regenerativ erzeugten Strom an. Und wer Solarstrom vom eigenen Dach tankt, ist beim Umweltvorsprung ohnehin ganz vorne mit dabei.

Ihr habt Fragen zum SMA EV Charger oder zum Thema Elektromobilität? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie dann zeitnah in einem Expert Chat.