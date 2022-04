SMA EV Charger macht PV-Überschüsse mobil und entlastet das Stromnetz

Die ersten 18 Monate Felderfahrung mit der Ladelösung SMA EV Charger zeigen im Sunny Portal: Über die Hälfte der Energie zum Laden von Elektrofahrzeugen mit dem SMA EV Charger stammt aus Solarstrom vom eigenen Dach. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass ihr damit besonders klimaneutral und kostengünstig unterwegs seid. Aber wusstet ihr auch, dass ihr damit sogar einen teuren Netzausbau verhindert und euer Beitrag zur Energiewende damit noch wertvoller wird?

Nicht erst, seit die Preise für fossile Brennstoffe in die Höhe schnellen, ist E-Mobilität mit selbst erzeugter Solarenergie die unschlagbar günstige und dabei besonders nachhaltige Alternative. Der SMA EV Charger sorgt dafür, dass euer Elektrofahrzeug mit der maximal zur Verfügung stehenden Menge Solarstrom geladen wird. Im PV-optimierten Lademodus lädt er euer Auto sogar ausschließlich mit Solarstrom. So nutzt ihr euren selbst erzeugten Strom besser aus, glättet das Lastprofil am Netzanschlusspunkt und seid besonders preiswert mobil. PV-Anlage und E-Fahrzeuge sind Traumpartner: Denn die Anlage liefert den Strom für das Auto und die Batterie des E-Fahrzeugs dient gleichzeitig als mobiler Energiespeicher für überschüssigen Solarstrom.

Schont den Geldbeutel und das Netz

Immer, wenn ihr euren selbst erzeugten Solarstrom mit einer intelligenten Ladestation wie dem SMA EV Charger direkt ins Fahrzeug ladet, entlastet ihr damit neben eurem Geldbeutel auch das öffentliche Stromnetz. Warum das wichtig ist? Elektroautos sind elektrische Verbraucher, die insbesondere die lokalen Verteilernetze, potenziell belasten können. Häufen sich beispielsweise in einem Stadtviertel viele Ladevorgänge, etwa nach Feierabend, belastet das das öffentliche Netz vor Ort besonders stark. Flexibles Laden und Laden mit selbst erzeugtem Solarstrom sind hier die Lösung. Oder ein teurer Ausbau des vorhandenen Stromnetzes.

Flexibles Laden sorgt für gleichmäßigere Netzauslastung

Flexibles Laden bedeutet, dass Elektroautos zeitversetzt geladen werden – das entzerrt die Belastung durch Elektrofahrzeuge im Tagesverlauf. Auch Netzbetreiber haben ein Interesse daran, dass ihre Netze möglichst gleichmäßig belastet werden. Immer mehr von ihnen bieten daher attraktive Konditionen für steuerbare Ladestationen, die es dem Netzbetreiber ermöglichen, die maximale Ladeleistung aus dem Netz zu begrenzen, wenn die Netzbelastung gerade besonders hoch ist. Bei vielen Förderprogrammen ist die Steuerfähigkeit der Ladestation ebenfalls eine Voraussetzung. Der SMA EV Charger ist über eine digitale Netzbetreiber-Schnittstelle auf diese Weise steuerbar.

Das örtliche Verteilnetz wird beispielsweise aber auch dann belastet, wenn alle Solaranlagen gleichzeitig Solarstrom einspeisen. Kann das Netz nicht die gesamte Strommenge aufnehmen, müssen Solaranlagen abgeregelt werden. Landet der selbst produzierte Strom zu Spitzenzeiten hingegen im Elektroauto statt im öffentlichen Netz, verringert das die Auslastung und mögliches Abregeln. In der Summe lassen sich dann sogar mehr erneuerbare Energien und auch mehr Elektrofahrzeuge in das vorhandene Stromnetz integrieren.

Vorteil für die Netzbetreiber: Sie müssen weniger Kosten und Ressourcen für den Netzausbau aufwenden. Und davon wiederum profitieren auch wir als Stromkunden. Denn über unsere Stromrechnung tragen wir die Kosten für Netzausbau und -betrieb mit.

Dass das in der Praxis bereits sehr gut funktioniert, zeigen die ersten 18 Monate Felderfahrung mit dem SMA EV Charger.

Mit dem SMA EV Charger intelligent laden

Mit der Markteinführung des SMA EV Charger im Sommer 2020 heißt es für Solaranlagenbetreiber „Sonne in den Tank“. Tatsächlich ladet ihr euer Fahrzeug im PV-optimierten Lademodus bevorzugt dann, wenn eure Anlage Solarstrom produziert – die Sonnenenergie fließt dann quasi über die PV-Anlage direkt ins Auto und kommt gar nicht erst im öffentlichen Stromnetz an.

Die Grafik zeigt, wie hoch der Leistungsbedarf aller SMA EV Charger im Tagesverlauf (jeweils stündlich gemittelt) ist. Der grüne Balken bedeutet, dass 46 Prozent dieser Energie direkt aus der PV-Anlage, der gelbe Balken zeigt, dass 8 Prozent aus dem Heimspeicher kamen. So stammte über die Hälfte, nämlich genau 54 Prozent des Stroms, mit dem ihr eure Elektrofahrzeuge geladen habt, nicht aus dem Stromnetz. Das ist trotz der langen Wintermonate ohne signifikante Solarstromerzeugung sehr bemerkenswert. Hier unterstützen Funktionen wie die automatische Phasenumschaltung. Damit sorgt der SMA EV Charger dafür, dass auch kleine Solarleistungen in den frühen Morgen- und Abendstunden oder von kleineren Solaranlagen direkt in das Elektrofahrzeug geladen werden können.

Das bringt das PV-optimierte Laden mit dem SMA EV Charger:

Emissionsfreie Mobilität mit selbst erzeugtem Strom

Quasi kostenfreies Laden

Überschüssiger PV-Strom wird genutzt

Das lokale Stromnetz wird entlastet

Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen und Energieimporten

Her mit der Sonnenenergie für das Auto! So wird die PV-Anlage zur Solartankstelle

Um euer E-Auto preiswert und nachhaltig zu laden, plant ihr eure neue Solaranlage direkt mit dem SMA EV Charger oder erweitert eure Bestandsanlage ganz einfach. Der SMA EV Charger ist schnell installiert und wird einfach mit dem Stromnetz und einem LAN-Kabel (Alternativ: über WLAN) verbunden. Neben der PV-Anlage mit Wechselrichter braucht ihr dazu:

SMA EV Charger

Sunny Home Manager 2.0 für das Energiemanagement

SMA Energy App zur Steuerung des SMA EV Charger

SMA EV Charger: die Wallbox mit den drei Lademodi Beim SMA EV Charger entscheidet ihr, wie euer E-Auto geladen werden soll: Besonders preisgünstig und CO 2 -neutral ladet ihr euer E-Auto mit Solarstrom aus der eigenen Anlage. Das erledigt der PV-optimierte Modus . Er nutzt dafür ausschließlich den selbst erzeugten Solarstrom vom Dach. Dieser Lademodus eignet sich besonders in Spitzenzeiten, wenn die Anlage viel Energie produziert, oder wenn das Auto sowieso steht und es egal ist, wie lange der Ladevorgang bis zur vollen Ladung dauert.

-neutral ladet ihr euer E-Auto mit Solarstrom aus der eigenen Anlage. Das erledigt der . Er nutzt dafür ausschließlich den selbst erzeugten Solarstrom vom Dach. Dieser Lademodus eignet sich besonders in Spitzenzeiten, wenn die Anlage viel Energie produziert, oder wenn das Auto sowieso steht und es egal ist, wie lange der Ladevorgang bis zur vollen Ladung dauert. Wenn ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt losfahren müsst, sorgt der prognosebasierte Lade-Modus dafür, dass das Auto genau dann startklar aufgeladen ist – der Sunny Home Manager 2.0 plant den Ladevorgang so ein, dass möglichst viel Solarstrom im Tank landet oder je nach Verfügbarkeit auch Strom aus dem Netz zur Ladung verwendet wird.

dafür, dass das Auto genau dann startklar aufgeladen ist – der Sunny Home Manager 2.0 plant den Ladevorgang so ein, dass möglichst viel Solarstrom im Tank landet oder je nach Verfügbarkeit auch Strom aus dem Netz zur Ladung verwendet wird. Wenn es mal schnell gehen soll, wählt ihr über den Schnelllademodus die maximal verfügbare Ladeleistung. Dafür nutzt der SMA EV Charger flexibel Netz- oder Solarstrom. Den jeweiligen Lademodus wählt ihr entweder direkt am Gehäuse der Wallbox oder über die SMA Energy App. Die App zeigt auch an, woher der geladene Strom kommt.

Hier erfahrt ihr mehr zur Solartankstelle vor der eigenen Haustür.

Solarstrom tanken

