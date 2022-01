Performance steigern, bessere Verfügbarkeit von Ersatzteilen und neueste Technologien sowie Analyse- und Monitoring-Tools nutzen: Es gibt viele Gründe, die für die Modernisierung bestehender PV-Kraftwerke sprechen. Doch die Komplexität eines solchen Vorhabens schreckt viele Anlagenbetreiber ab. Dabei muss ein Repowering-Projekt nicht arbeitsintensiv sein. Das Sunny Design Web-Portal bietet eine einfache Möglichkeit, mit wenigen Klicks einen Modernisierungsplan für das eigene PV-Kraftwerk zu erstellen.

Fit für die Zukunft: Repowering bringt die PV-Anlage auf den neuesten Stand der Technik

PV-Kraftwerke, die während des Solarbooms zu Beginn der 2000er Jahre installiert wurden, kommen langsam in die Jahre. Die Leistung nimmt ab, Garantien laufen aus, Ersatzteile sind nur eingeschränkt oder gar nicht mehr verfügbar. Ältere Geräte und Module entsprechen aufgrund der rasanten Entwicklung der Technologie nicht mehr den Ansprüchen an eine zukunftsfähige Energieerzeugung. Wichtiger noch: Mit nachlassender Leistung steigen die Betriebskosten. Dieser natürliche Alterungsprozess stellt Kraftwerksbetreiber vor die existenzielle Frage: abreißen und neu bauen oder modernisieren? Die wirtschaftlichste Lösung lautet „Repowering“, also alte Module und/oder Wechselrichter durch moderne und effiziente Geräte auf dem neuesten Stand der Technik auszutauschen. Eine solche Modernisierung kann die Leistungsfähigkeit eines PV-Kraftwerks erheblich steigern, seine Lebenszeit verlängern, Effizienz und Verfügbarkeit erhöhen, die Betriebskosten senken und die Rendite steigern. Eine Anlagenmodernisierung ist auch ein idealer Zeitpunkt, um etwa Batterie-Speicher einzubinden.

Nicht zuletzt eröffnet ein modernisiertes PV-Kraftwerk auch neue Einnahmemöglichkeiten, etwa durch die Bereitstellung von Netzsystemdienstleistungen. Und: Die Betreiber profitieren von einer erneuerten Werksgarantie.

Trotz dieser Vorteile schrecken viele vor dem Aufwand eines Repowering-Projekts zurück. Hauptsächlich, weil sie befürchten, dass ein Austausch von Komponenten zu kompliziert ist. Doch das Sunny Design Web Portal bietet eine einfache und kostenfreie Möglichkeit, sich einen Überblick über die Repowering-Optionen zu verschaffen.

SMA Repowering for large scale PV power plants

Dieses Video auf YouTube ansehen

Sunny Design: per Mausklick zum Repowering-Plan

Repowering-Projekte können tatsächlich aufwändig sein, wenn man sich für jede einzelne Komponente überlegen muss, ob sie ausgetauscht werden soll oder nicht. Das Sunny Design Web-Portal vereinfacht diesen Prozess erheblich und liefert mit wenigen Eingaben ein Repowering-Design, das direkt umgesetzt werden kann.

1. Dazu legen Betreiber einen digitalen Zwilling ihres bestehenden PV-Kraftwerks anlegen. Auf Basis der eingegebenen Anlagendaten ermittelt das Online-Tool den optimalen Wechselrichter für die individuelle Kraftwerkskonfiguration. Dabei können Nutzer zwischen automatischer und manueller Auslegung wählen. Bei der manuellen Auslegung wählen Nutzer anhand des maximalen Wirkungsgrads zwischen verschiedenen SMA Wechselrichtern. Bei der automatischen Auslegung, schlägt das Portal drei Alternativen vor.

2. Im nächsten Fenster stellt das Web-Tool die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks dar. Die vereinfachte Kosteneingabe ermittelt die Ersparnis anhand eingegebener Eckdaten. Mit der detaillierten Option können Betreiber auch jede einzelne Kostenposition einzeln erfassen und auf dieser Basis die jährliche Rendite berechnen lassen.

3. In der Zusammenfassung erhalten Nutzer ein Angebot für ein modernisiertes Anlagendesign, das sie dann mit der professionellen Unterstützung des SMA Repowering-Teams umsetzen können.

Nachhaltiges Repowering: Nur das ersetzen, was nötig ist

Die Repowering-Konfiguration für PV-Kraftwerke in Sunny Design Web funktioniert unabhängig vom ursprünglichen Wechselrichter-Hersteller. Das Portal gleicht die entscheidenden Parameter der bestehenden Anlage mit dem SMA Portfolio ab und schlägt ein modernisiertes Anlagendesign mit leistungsstarken SMA Wechselrichtern vor.

Die Faustregel für Repowering lautet: nur das ersetzen, was nötig ist. Liegt die gesunkene Performance des Kraftwerks am Wechselrichtiger, bleibt das ursprüngliche Design des Kraftwerks möglichst unverändert. Das Ziel von Sunny Design Web ist es, immer so viele Komponenten wie möglich weiterzuverwenden. Wichtige Kriterien wie DC- und AC-Spannung sind dabei vorgegeben. Und auch die Nenn- beziehungsweise Einspeiseleistung darf durch eine Modernisierung nicht verändert werden.

Die wichtigsten Features der Sunny Design Repowering-Berechnung:

Alle Module sind frei wählbar: Betreiber können beim Design ihres PV-Kraftwerks die Module auswählen, die in ihrer Anlage zum Einsatz kommen. Das Portal bietet zur Vorauswahl eine Vielzahl älterer PV-Module an. Sollte ein bestimmtes Modul nicht dabei sein, kann der Nutzer es einfach hinzufügen.

Der Nutzer kann die String-Konfiguration seiner Anlage frei wählen, zum Beispiel die Anzahl der Module in einem String, die Anzahl der Strings pro Feld etc.

Wahl zwischen automatischem oder manuellem Design: Auf Basis der Eingaben schlägt das Web-Portal automatisch den am besten geeigneten Wechselrichter vor. Kraftwerksbetreiber können aber auch manuell einen bestimmten Wechselrichter auswählen. Das System wertet dann aus, wie dieser zum eingegebenen Anlagendesign passt.

Ihr betreibt ein PV-Kraftwerk und wollt wissen, ob und wie sich eine Modernisierung lohnt?

Hier geht´s zu Sunny Design Web