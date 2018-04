Solarstrom speichern für mehr Unabhängigkeit: Der leistungsstarke SMA Batterie-Wechselrichter Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 für Eigenheime ist ab Mitte Mai im Handel verfügbar. In diesem Beitrag erfahrt ihr, wie ihr den Sunny Boy Storage in wenigen Schritten installiert und in Betrieb nehmt und was das Gerät so besonders macht.

Mit seinen drei Leistungsklassen 3,7 kW, 5,0 kW und 6,0 kW kommt der Sunny Boy Storage dem Trend zu größeren Leistungen und Batteriekapazitäten für Speichersysteme in Eigenheimen nach. Im Tech Tip beweist Solar Academy Trainer Jan Rössler, dass sich die Installation des Sunny Boy Storage problemlos von einer Person durchführen lässt. Dazu gibt er hilfreiche Tipps, wie es noch schneller geht.

Und im Screencast zeigt er, wie schnell ihr das Gerät nach erfolgreicher Installation ans öffentliche Netz bringen könnt. In wenigen Schritten und dank integrierter Weboberfläche lässt sich der Sunny Boy Storage schnell und einfach per Smartphone, Tablet oder über den PC in Betrieb nehmen. (Der Screencast ist in englischer Sprach mit deutschen Untertiteln).

Kostenlos tanken und heizen

Und was unterscheidet den großen Bruder eigentlich vom Sunny Boy Storage 2.5? Es ist vor allem der Multistring-Batterieanschluss, der diesen Batterie-Wechselrichter einzigartig macht (ab Herbst 2018 per automatischem Firmware-Update möglich). Mit gleich drei Batterieanschlüssen wächst der Sunny Boy Storage mit den individuellen Bedürfnissen seiner Anwender. Vielleicht soll ja demnächst auch das Elektrofahrzeug klimaneutral und kostenlos mit Strom aus der eigenen Solaranlagen geladen werden. Oder eine Wärmepumpe soll mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgt werden? Hohe Stromrechnungen gehören damit der Vergangenheit an. Wer heute mit einem kleinen Eigenverbrauchssystem startet, kann morgen problemlos die Speicherkapazität erweitern. Es lassen sich jederzeit und herstellerunabhängig weitere Hochvolt-Batterien hinzufügen.

Jederzeit sicher versorgt

Und dann ist da noch die integrierte Notstromfunktion Secure Power Supply. Beim Ausfall des öffentlichen Netzes können Anlagenbetreiber damit einzelne Verbraucher manuell weiter mit Solarstrom versorgen lassen. Über die optionale Ersatzstrom-Funktion geht es sogar auch ganz ohne öffentliches Netz: Der Batterie-Wechselrichter versorgt den kompletten Haushalt dann beim Netzausfall automatisch weiter mit sauberem Solarstrom. Insbesondere in Märkten mit einem unzuverlässigen öffentlichen Netz ist der Sunny Boy Storage eine echte und vor allem nachhaltige Alternative.

Rundum-Service mit SMA Smart Connected

Als erster Batterie-Wechselrichter ist der Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0 mit dem Service-Paket SMA Smart Connected ausgestattet. Damit profitieren Anlagenbetreiber und Installateure vom automatischen und kostenfreien Wechselrichter-Monitoring durch SMA. Damit steht einem hohen Eigenverbrauch auch wirklich nichts mehr im Wege.

Hier erfahrt ihr mehr über die Energy+ Lösungen von SMA.