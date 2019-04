Intersolar 2019: Das sind die neuen Energielösungen von SMA

Noch nie gab es so viele Sonnenstunden wie im letzten Sommer. Noch nie haben Solaranlagen so viel Energie produziert. Die Kosten für Solar-Technologie sinken, Investitionen und Neuinstallationen steigen, neue Geschäftsmodelle sorgen für ein deutliches Wachstum. Wer noch keinen Solarstrom nutzt, denkt spätestens jetzt darüber nach. Auf der Intersolar Europe 2019 zeigt SMA, wie einfach es ist, Solar- und Speicherlösungen für die verschiedensten Anwendungsfälle zu installieren und zu erweitern. Erste Eindrücke gibt es hier schon mal vorab.

Solaranlage zuhause: Einfach installiert – schnell erweitert

Alle SMA Sunny Boy und Sunny Tripower Wechselrichter von 1,5 kW bis 10 kW setzen auf derselben Plattform auf. Sie verfügen über eine integrierte Weboberfläche zur Inbetriebnahme via Smartphone und sind dank der aktuellen Kommunikationsstandards jederzeit erweiterbar um intelligentes Energiemanagement und Speicherlösungen. Und was braucht man dafür? Neben einem Sunny Boy oder Sunny Tripower Wechselrichter, den Sunny Home Manager 2.0, der den Solarstrom so steuert, dass er optimal genutzt wird. Und wer mehr will, kann mit dem Sunny Boy-Storage noch eine Speicherlösung integrieren und seinen Eigenverbrauch so deutlich erhöhen.

E-Fahrzeuge laden: Natürlich mit Solarstrom

Mit dem neuen SMA EV-Charger wird selbst erzeugter kostengünstiger Solarstrom ganz einfach zum Laden des E-Fahrzeugs genutzt. Und das neue SMA Energy Meter powered by ennexOS zusammen mit dem Ladesystem connect für den neuen Audi e-tron steuert den Ladevorgang des Audi e-tron optimal und bindet ihn ins häusliche Energiemanagement ein. Mehr zum Thema E-Mobilität zeigen die SMA Kollegen euch in München auf der Messe.

Lieferfertiges Package für Energielösungen in Gewerbebetrieben

Für Unternehmen oder Gewerbetriebe hat SMA ein lieferfertiges Package zusammengestellt, mit dem diese Solarstrom selbst erzeugen und speichern sowie alle Energieflüsse transparent und kostensparend gestalten können. Es wird inklusive aller erforderlichen Hard- und Software Komponenten geliefert. Enthalten ist darin neben intelligenten CORE1 Wechselrichtern, dem leistungsfähigen Batterie-Wechselrichter Sunny Tripower Storage auch der erste SMA Batteriespeicher für gewerbliche Anwendungen. Darüber hinaus beinhaltet das Energy System Business umfassende Planungs- und Monitoring-Tools und Services sowie eine 10jährige Garantieleistung.

SMA Lösung zur Speicheranbindung an PV-Kraftwerke

Mit dem zunehmenden Anteil von erneuerbaren Energien in den Netzen weltweit werden Großspeicher zu einem immer wichtigeren Thema. SMA bietet jetzt auch eine Lösung für die direkte Speicherung von Solarstrom in großen Solarkraftwerken an, die Kosten für zusätzliche Systemtechnik einspart. Außerdem steigt durch die geringeren Umwandlungsschritte der Wirkungsgrad der gespeicherten Energie. Mit diesem neuen DC-Coupling-System geht SMA als Finalist um den begehrten EES-Award ins Rennen.

Neugierig geworden?

Vom 15. bis zum 17. Mai ist am SMA Stand auf der Intersolar in München wieder jede Menge los. Wer sich das nicht entgehen lassen will, hat jetzt die Chance auf Freikarten. Schreibt einfach eine Mail an SocialMedia@SMA.de und mit ein bisschen Glück schicken wir euch Tickets* per Mail zu!

Ganz nah dran! An allen Tagen der Intersolar führen wir euch über den SMA Messestand. Meldet euch um 10:00, 13:30 oder 15:30 einfach an der SMA Information. Halle B3, Stand 210.

*pro eingegangene E-Mail vergeben wir maximal 2 Tickets