Grüße zum Fest und einen guten Start ins neue Jahr!

Dank Greta Thunberg und der Fridays for Future Bewegung ist in diesem Jahr der Klimawandel weltweit ganz oben auf der Agenda gelandet. Zu Recht! Auch wenn die Ergebnisse des Klimagipfels in Madrid enttäuschend sind, gibt es keine Alternative: Der CO2-Ausstoß muss runter, Wirtschaft und Politik müssen handeln, wir müssen unser Verhalten ändern – weltweit!



Wir bei SMA setzen uns inzwischen seit fast 40 Jahren für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ein. Wo es geht, machen wir unseren Einfluss geltend, leisten Überzeugungsarbeit, realisieren Leuchtturmprojekte und wollen selbst Vorbild sein in Sachen Nachhaltigkeit. Jetzt atmen wir erst einmal kurz durch und verabschieden uns am Standort Deutschland in die Betriebsruhe.

Weihnachtsgans oder Kartoffelsalat mit Würstchen?

Für den diesjährigen Weihnachtsgruß aus dem Headquarter haben sich einige SMA Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen, aber in Kassel arbeiten, über deutsche Weihnachten unterhalten. Denn deutsche Weihnachtstraditionen können durchaus unterhaltsam, irritierend aber auch nachahmenswert sein. Schaut selbst, wie die SMA Kollegen deutsche Weihnachten finden.

Wie feiert man deutsche Weihnachten?

Weihnachtsgrüße aus aller Welt

Viel Spaß mit den Gesangseinlagen der SMA Kollegen aus Australien, Spanien, Südafrika, Belgien, Italien, Chile, USA, Frankreich, Türkei und Deutschland.

Season's Greetings 2019: Jingle Bell Rock

Das Headquarter macht Betriebsruhe

Am Standort Deutschland verabschieden wir uns vom 20.12.2019 bis 01.01.2020 in die Betriebsruhe.

Die Service Line und die Exclusive Service-Beratung wird wie gewohnt bis einschließlich 20.12.2019 erreichbar. Nach der Betriebsruhe sind die Service-Kollegen ab dem 02.01.2020 wieder für euch da.

Das letzte Austauschgerät bzw. Ersatzteil verlässt unser Werk am 19.12.2019. Ab dem 02.01.2020 startet die Auslieferung wieder wie gewohnt.

Das Online Service Center könnt ihr auch während der Betriebsruhe nutzen. Eure Anfragen werden wieder ab dem 02.01.2020 bearbeitet.

Auf Wiedersehen in 2020

Wir, das SMA Social Media Team, bedanken uns bei euch für euer Interesse sowie die Fragen und Kommentare im Blog. Bleibt uns erhalten und gebt uns weiter Anregungen, wie wir besser werden können.

Bei allem Wandel bleibt jedoch eines gewiss: Auch in 2020 werden wir euch im Sunny Blog spannende Referenzen vorstellen, technische Tipps und Tricks für die Anwendung unserer Systemtechnik geben und darüber berichten, wie wir uns für den Ausbau Erneuerbarer Energien engagieren.

Wir wünschen euch ein frohes Fest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!