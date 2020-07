Digitales Event Let´s talk energy! POWER ON begeistert Kunden und Partner

In diesem Jahr musste die Leitmesse für die Solarwirtschaft, Intersolar Europe, aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Mit einem neuen Veranstaltungsformat „Let´s talk energy! POWER ON“ bot SMA seinen Kunden und Partnern im Juni eine digitale Alternative zur Messe in München. Im Livestream sorgten Moderatorin Kimsy von Reischach und hochkarätige Experten für interaktive Diskussionen und spannende Blicke hinter die SMA Kulissen.

Stillstand ist der dynamischen Solarbranche ein Fremdwort. So wichen viele Hersteller und Partnerunternehmen nach der Coronavirus-bedingten Absage der Intersolar Europe 2020 auf digitale Veranstaltungsformate aus.

SMA sendete am 22. und 23. Juni live aus dem Hauptquartier in Kassel die abwechslungsreiche Talkrunde „Let´s talk energy! POWER ON“. Registrierte Teilnehmer*innen konnten sich hier per Livestream nach Ihren persönlichen Interessen in interaktive SMA Produktpräsentationen, Weltpremieren und Talkrunden mit Industrieexperten aus den Themenbereichen Eigenheim, Gewerbe und Kraftwerke zuschalten. Egal an welchem Ort der Welt – der Platz in der ersten Reihe war ihnen dabei stets sicher.

„Wir wollen gerade in dieser Zeit für unsere Kunden sehr präsent sein.“ Jürgen Reinert, Vorstand SMA Solar Technology AG

Energiewende trotzt Coronavirus

Das war ganz im Sinne der Energiewende: Denn wer nicht reisen kann oder darf, spart Zeit und Kosten – und vermeidet so ganz nebenbei auch viel klimaschädliches CO2. Als Unternehmen, das auf ganzer Linie nachhaltig handelt, freut uns das natürlich besonders.

Und jetzt noch eine gute Nachricht für alle, die den Livestream oder einzelne Sessions der POWER ON verpasst haben: Wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet und stellen hier alle Videos bereit.