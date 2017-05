Wechsel bei der SMA Gerätekommunikation: WLAN und Ethernet ersetzen Bluetooth

In Zukunft stattet SMA alle Geräte mit WLAN- und Ethernet-Kommunikation – so genannter IP-Kommunikation – aus und ersetzt die bisherige Bluetooth-Kommunikation. PV-Systeme können so einfach in bestehende Heimnetzwerke mit Internetanschluss integriert werden. Welche Vorteile sich daraus ergeben und was beachtet werden muss, lest ihr hier.

1. Was sind die Vorteile von WLAN- und Ethernet-Kommunikation?

Einfache Anlagenüberwachung durch integrierte Webconnect-Funktion

Die integrierte Speedwire-/Webconnect-Schnittstelle in allen SMA Wechselrichtern bis 12 kW kann schon heute eine Verbindung zu Sunny Portal und Sunny Places über den Router des Anlagenbetreibers herstellen. So geht die PV-Anlage ohne zusätzliche Kosten für einen Datenlogger online.

Verwendung von Standardkomponenten

Durch die Optimierung der Anlagenkommunikation können zukünftig Standardkomponenten aus dem Elektronikfachhandel verwendet werden (z. B. WLAN-Repeater, WLAN/ DLAN Accesspoints, WLAN Funksteckdosen etc.). Dadurch sparen Anlagenbetreiber nicht nur bei den Systemkosten, sondern können mit Komponenten wie zum Beispiel dem Repeater gleichzeitig ihr Heimnetzwerk erweitern.

Flexibler Einsatz durch Modbus als Drittanbieter-Schnittstelle

Mit der ab Werk integrierten offenen Modbus TCP-Protokollschnittstelle können weitere Datenlogger von anderen Anbietern eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine zusätzliche Kostenersparnis, da keine weitere Kommunikationsschnittstelle (z. B. RS485) für die Anbindung an die SMA Systeme notwendig ist.

2. Was ist bei der Planung von PV-Systemen zu beachten?

Die Wechselrichter Sunny Boy 1.5/2.5 und 3.0/5.0 werden mittels integrierter Webconnect-Schnittstelle per WLAN oder Ethernetkabel mit dem Router verbunden und damit in die Anlagenüberwachung eingebunden.

Die Modelle Sunny Boy 3.0/5.0TL-21 und Sunny Tripower XY-20 verfügen künftig nur noch über eine Ethernet-Schnittstelle und müssen daher drahtgebunden mit dem Router verbunden werden.

Der Sunny Home Manager 2.0 wird per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden. Über den Router können kompatible Verbraucher und WLAN-Funksteckdosen in das System integriert werden. Weitere Infos zum Sunny Home Manager 2.0 findet ihr hier.

3. Wie erkenne ich SMA Wechselrichter mit Ethernet-Kommunikation?

Bei den SMA Wechselrichtern Sunny Boy TL-21 und Sunny Tripower TL-20, entfällt die Bluetooth-Kommunikation. Sie werden weiterhin mit Ethernet-Kommunikation ausgestattet und sind an der Beschriftung „Ethernet only“ zu erkennen.

Die Beschriftung steht auf dem Typenschild und dem Kartonetikett. Zur schnellen Identifikation und einem reibungslosen Ablauf kennzeichnet SMA diese Produkte zusätzlich mit einem auffälligen gelben Aufkleber.

Habt ihr Fragen? Dann schreibt sie in die Kommentare.