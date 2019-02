Neues Feature für SolarCoins im Sunny Portal – so funktioniert‘s

Ihr besitzt oder betreibt eine per WebConnect oder Sunny Home Manager an das Sunny Portal angebundene PV-Anlage? Dann könnt ihr jetzt eine zusätzliche Vergütung für euern selbst erzeugten sauberen Solarstrom erhalten. Mit wenigen Klicks bekommt ihr Zugang zu SolarCoin, der ersten für Solarstromererzeugung ausgegebenen Währung.

Was ist SolarCoin?

SolarCoin, eine Blockchain-basierte Kryptowährung, wurde entwickelt, um die Energiewende zu beschleunigen. Ähnlich wie andere Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, ist auch das SolarCoin-Netzwerk global und dezentral aufgebaut. Allerdings ist die Ausschüttung von SolarCoins an eine sinnvolle wirtschaftliche und umweltverträgliche Maßnahme gekoppelt – die Erzeugung von Solarstrom.

SolarCoin ist ein offenes Gemeinschaftsprojekt, das 2014 von den Gründern der SolarCoin Foundation und freiwilligen Helfern ins Leben gerufen wurde. Die SolarCoin Foundation belohnt die Erzeugung von Solarstrom durch Ausgabe blockchain-basierter digitaler Token. Pro erzeugter Megawattstunde (MWh) Solarenergie wird eine SolarCoin (SLR) ausgestellt.

SolarCoins sind ein zusätzlicher Anreiz zu bestehenden Förderprogrammen, unabhängig von anderen Vergütungen, die Solarstromproduzenten beziehen. Jeder, der Solarstrom erzeugt und somit langfristig die Entstehung von CO 2 vermeidet, kann SolarCoins erhalten.

Wie erhalte ich im Sunny Portal SolarCoins?

Für den Strom aus deiner im Sunny Portal registrierten PV-Anlage kannst du jetzt besonders einfach und komfortabel SolarCoins beziehen. Die sonst für die Anmeldung bei der SolarCoin Foundation notwendigen Belege zu den Besitzverhältnissen der Anlage, ihre technischen Daten, Kapazitätsangaben und Identitätsnachweise musst du dabei nicht einreichen.

Und so geht’s: Wenn du eine oder mehrere PV-Anlagen im Sunny Portal registriert hast und SolarCoins erhalten möchtest, melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort auf www.sunnyportal.com an. Anschließend öffne im Menü links unter „Konfiguration“ die „Anlageneigenschaften“. Auf der nächsten Seite gehe zum rechten Reiter „Datenfreigaben“:

Dort klicke dann anschließend auf den „Bearbeiten“-Button und setze das Häkchen bei „Zustimmung zur Teilnahme am SolarCoin Programm“:

Vergiss anschließend nicht, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und auf den „Speichern“-Button zu klicken:

In deiner Anlagenübersicht erscheint nun die SolarCoin-Kachel mit dem aktuellen Status der Beantragung. Nachdem der Status auf „SolarCoinApproved“ gewechselt ist, kann es noch einige Zeit dauern, bis die SolarCoin Foundation die tatsächliche erste Buchung auslöst. Danach wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen (bei kleineren Anlagen kann das ein Intervall von mehreren Monaten sein) das Guthaben aktualisiert. Um SolarCoins zu erhalten, ist eine digitale „Wallet“ nicht mehr erforderlich. Die SolarCoin Foundation verwaltet die SolarCoins der Nutzer, bis sie sich entscheiden, sie einzulösen.

Wie kann ich SolarCoins nutzen?

SolarCoins können auf entsprechenden Umtauschportalen (Bittrex/Lykke usw.) gegen herkömmliche Währungen (“fiat”) eingetauscht werden. Sie sind ein zunehmend liquider Wert, der transparent ausgeschüttet und nachverfolgt werden kann. SolarCoins werden in digitalen Geldbörsen (“Wallets”) aufbewahrt und lassen sich von Computern oder Mobilgeräten aus verwalten oder sogar offline in Papierform speichern (“Paper Wallet”). In der SolarCoin Gemeinschaft entstehen immer weitere Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle für SolarCoin-Nutzer.

Wenn das Projekt sich erfolgreich weiterentwickelt und Nachfrage und Kurs der SolarCoins steigen, wird der digitale Anreiz einen immer größeren Anteil an den Einnahmen eines Solarstromerzeugers haben. Solarstrom kann wie gewohnt verkauft oder genutzt werden, die SolarCoins stellen einen zusätzlichen Bonus dar.

Unternehmen der Solarindustrie sind eingeladen, SolarCoins als Zahlungsmittel für Dienstleistungen und Güter zum aktuellen Wechselkurs zu akzeptieren, der auf renommierten Portalen gelistet ist. Auch bei SMA untersuchen wir, ob wir zukünftig beispielsweise mit SolarCoins bezahlbare Dienste anbieten werden oder weitere Möglichkeiten zur Nutzung von SolarCoins erschließen können.

Wie viel Energie verbraucht die Generierung von SolarCoins?

Verwendet ein Nutzer SolarCoins als Zahlungsmittel, so stellt er bewusst den Umweltschutz als Grundlage seiner wirtschaftlichen Aktivitäten in den Vordergrund. Die SolarCoin-Blockchain nutzt einen energieeffizienten Proof of Stake Algorithmus, der nur 0.001% der Energie verbraucht, die zur Generierung von Bitcoins erforderlich ist.

Weitere Fragen und Antworten zu SolarCoin findet ihr auf der Website der SolarCoin Foundation: https://solarcoin.org/faqs/