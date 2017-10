Verbrauchsprofile anlegen mit Sunny Design

Für die Auslegung eines Inselsystems oder einer netzgekoppelten Solaranlage mit Eigenverbrauch ist das Verbrauchsprofil unerlässlich. Es beschreibt den täglichen Stromverbrauch und bezieht dabei auch mögliche jahreszeitliche Schwankungen ein. In netzgekoppelten Systemen kann über das Verbrauchsprofil die Autarkiequote bestimmt und so die eingesparten Stromkosten errechnet werden.

In diesem Screencast zeigt euch Andreas Johanson, Trainer an der SMA Solar Academy, wie ihr Verbrauchsprofile in Sunny Design Web anlegt. Mit wenigen Klicks habt ihr ein fertiges Verbrauchsprofil erstellt und könnt die Anlagenplanung fortführen.