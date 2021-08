Warum sich eine Nordanlage lohnt

Ob Spitzgiebel, Zeltdach, moderne Stadtvilla, Ein- oder Mehrfamilienhaus: Solarmodule lohnen sich auch auf der Nordseite. Das sorgt für mehr Solarertrag und macht Anlagenbetreiber unabhängig von steigenden Strompreisen. Mit der Planungssoftware Sunny Design könnt ihr bei der Anlagenplanung bis zu sechs Modulfelder darstellen. Wir zeigen, wie das geht.

„Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen“. Mit diesem Reim lernen deutsche Grundschulkinder die Himmelsrichtungen. Auf der südlichen Halbkugel ist es natürlich umgekehrt: Da ist die Sonne im Süden nie zu sehen. 😉 Und ausgerechnet da, wo die Sonne nie zu sehen ist, soll sich eine Solaranlage lohnen?

Dächer voll machen mit Solarmodulen

„Macht die Dächer voll, es lohnt sich auf jeden Fall“, sagt SMA Produktmanager Thomas Straub und erklärt auch gleich, warum: „Zwar erzeugt Photovoltaik auf der Nordseite 30 bis 40 Prozent weniger Solarstrom als eine durchschnittliche Photovoltaikanlage unter optimalen Bedingungen. Aber: je geringer die Neigung der Nord-Dachfläche, desto mehr Ertrag. Bei diffusem Licht produziert ein PV-Norddach genauso viel Energie pro Quadratmeter.“

Diffuses Licht ist sogenanntes weiches, kontrastarmes Licht und entsteht bei bedecktem Himmel, Nebel oder unter Bäumen.

Im Sommer bekommt das Norddach morgens und abends sogar direkte Einstrahlung durch den Sonnenaufgang im Nordosten und den Sonnenuntergang im Nordwesten. Gerade bei modernen Dachdesigns wie einem Zeltdach lohnt sich daher eine Nordanlage.

Die Erträge vom Norddach fallen zwar geringer aus, die hohe Eigenverbrauchsquote führt aber zu einer positiven Wirtschaftlichkeit. Der Grund: Mittags, wenn die Sonne am meisten Energie liefert, sind die meisten Haushalte nicht zu Hause. Dadurch können die hohen elektrischen Ströme kaum selbst verbraucht werden und ein Großteil muss eingespeist werden.

Galt früher die Südausrichtung als das Maß aller Dinge, um die maximale Einspeisevergütung zu bekommen, hat sich Perspektive heute gewandelt. Ost-West-Anlagen dienen dem optimalen Eigenverbrauch und wer genug Dachflächen hat, bestückt sie nach allen Himmelsrichtungen mit Solarmodulen. Anlagenbetreiber erzielen damit die maximale Eigenversorgung und decken einen möglichst hohen Anteil ihres Strombedarfs mit selbst erzeugtem Solarstrom vom Dach. Das ist in Zeiten von Klimawandel, stetig steigender Strompreise und sinkender Einspeisevergütung wichtiger denn je.

So einfach plant ihr komplexe Anlagen mit Sunny Design:

Wählt in eurem angelegten Projekt beliebig viele Gebäude aus. Ob Gutshof mit Scheune, Gewerbeflächen, Parkhäuser oder moderne Zeltdächer. Bezieht dabei auch Norddächer und Carport- oder Garagendächer in euer Teilprojekt mit ein. Denn mit dem neuen Release könnt ihr bis zu sechs Modulfelder auswählen und so auch komplexe Szenarien in euren Teilprojekten realisieren. Ihr könnt die Module alternativ auch automatisiert anordnen lassen.

Fazit:

Das neue Feature ermöglicht euch eine detaillierte Anlagenplanung mit bis zu sechs Teilgeneratoren. Für eine möglichst hohe Eigenversorgung solltet ihr auch Norddächer in die Anlagenplanung mit einbeziehen. Denn damit machen sich eure Kunden unabhängig von steigenden Strompreisen, gestalten die Energiewende aktiv mit und ihr positioniert euch als Experte in Sachen Anlagenplanung.



