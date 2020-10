SMA sucht Solarpioniere

Wir suchen Photovoltaik-Pioniere, die mit ihren Solaranlagen schon vor vielen Jahren den Grundstein für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung gelegt haben. Denn mit ihrer Begeisterung für die Photovoltaik sind sie die Wegbereiter der heutigen Energiewende. An der Fotoaktion können alle Solaranlagenbetreiber teilnehmen, die in den Anfangsjahren der Photovoltaik einen SMA Solar- oder Batterie-Wechselrichter installiert haben und heute noch Solarstrom produzieren. Unter allen Teilnehmer*innen verlost SMA 15 Solar-Outdoor-Pakete. Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2020.

Strom mit der Kraft der Sonne erzeugen. Für eine saubere Umwelt, zum Schutz des Klimas. Ohne Emissionen. Nachhaltig, dezentral und weltweit. Was heute eine logische Schlussfolgerung ist, wenn man den Klimawandel noch in den Griff bekommen will, war in den Anfangsjahren der Photovoltaik etwas für „Exoten“, „Spinner“ und Einzelkämpfer. Für ihr Engagement ernteten die PV-Visionäre oft nur ein Kopfschütteln. Doch das hielt sie nicht davon ab, mit viel Herzblut und technischem Geschick Solar-Wechselrichter und Module zu installieren.

Dabei meist mit im Spiel: Wechselrichter von SMA. Schließlich war der PV-WR 1500 im Jahr 1991 der erste seriengefertigte Solar-Wechselrichter auf dem Markt. Und die 1995 von SMA entwickelte String-Technologie vereinfachte die Installation von PV-Anlagen erheblich und legte so den Grundstein für den weiteren Erfolg der Solartechnologie. Dem PV-WR folgten 1995 der erste Sunny Boy und 2008 der Sunny Boy TL-Wechselrichter, der weltweit weit über eine Million Mal verkauft wurde.

Mitmachen und gewinnen – so geht‘s

Gemeinsam mit Anlagenbetreibern in aller Welt möchte SMA nun die Pionierjahre der PV in einer Fotoaktion noch einmal aufleben lassen: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Italien, USA oder Australien, die vor mindestens 15 Jahren einen SMA Solar- oder Batterie-Wechselrichter installiert haben und deren Solaranlage heute noch läuft:

Einfach ein Fotos mit sich selbst, dem SMA Wechselrichter und ein paar Eckdaten in den sozialen Medien mit dem Hashtag #PVPioneers posten oder per E-Mail (pvpioneers@SMA.de) oder per Post (siehe Teilnahmebedingungen) an SMA schicken. Die Bilder werden auf einer Social Wall – einer digitalen Fotogalerie – auf der SMA Webseite ausgestellt. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen die 15 beeindruckendsten aus und prämiert sie mit einem Solar-Outdoor-Paket.

Bist du ein Solar-Pionier? Mach mit beim Gewinnspiel!

Hier geht’s zur Webseite und zu den Teilnahmebedingungen.

Wir freuen uns auf eure Fotos und wünschen viel Glück.