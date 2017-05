Eure Fragen, unsere Antworten zum Sunny Home Manager 2.0

Ab April löst der Sunny Home Manager 2.0 den bisherigen Sunny Home Manager Bluetooth ab. In einem Blogbeitrag haben wir euch die wesentlichen Änderungen vorgestellt. Es haben uns viele Fragen erreicht, auf die wir hier gesammelt antworten.

Eines vorweg: Der alte Sunny Home Manager Bluetooth ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und kann in einer Anlage langfristig eingesetzt werden. Mittlerweile können alle energetisch relevanten Anwendungsfälle mit dem Sunny Home Manager Bluetooth abgedeckt werden. Natürlich wird der Sunny Home Manager Bluetooth weitere Updates erhalten, auch wenn der Fokus auf der Weiterentwicklung des neuen Sunny Home Manager 2.0 liegt.

Stößt SMA mit dem Sunny Home Manager 2.0 die mutigen First Mover vor den Kopf?

Wir haben den Sunny Home Manager Bluetooth 2012 in den Markt eingeführt; nun geht er nach fünf sehr erfolgreichen Jahren in die Produktpflege über. Insbesondere in der Gerätekommunikation hat sich in den letzten Jahren viel getan: Immer mehr Gerätehersteller setzen auf EEBus als Standardschnittstelle. Um den Sunny Home Manager zu einem echten Alltagsgerät für intelligentes Energiemanagement zu machen, setzen wir mit der Kommunikation über den zentralen WLAN /Ethernet Router auf einen richtungsweisenden und reichweitenstarken Kommunikationsstandard. Das ist für den Endanwender günstiger.

Natürlich wollen wir damit diejenigen, die von Anfang an auf intelligentes Energiemanagement gesetzt haben, nicht von künftigen Erweiterungsmöglichkeiten ausschließen. Ihr Pioniergeist und das Vertrauen in intelligentes Energiemanagement haben den Sunny Home Manager so erfolgreich gemacht. Der Sunny Home Manager Bluetooth wird auch weiterhin mit Firmware-Updates versorgt. Bestehende Systeme können auf jeden Fall weiter laufen.

Warum kann der Sunny Home Manager Bluetooth keine WLAN Funksteckdosen schalten, obwohl er per Ethernet mit dem zentralen Router verbunden ist?

Um bestimmte WLAN Funksteckdosen schalten zu können, muss in der Firmware des Sunny Home Manager eine passende Schnittstelle und Softwaretreiber vorhanden sein. Für den Sunny Home Manager 2.0 haben wir diese Schnittstelle/Treiber realisiert. Für das auslaufende Produkt gilt das leider nicht. Es sind allerdings noch SMA Bluetooth Funksteckdosen erhältlich, die der Sunny Home Manager Bluetooth steuern kann.

Wird es ein Gateway zur „alten Welt“ mit dem neuen Sunny Home Manager 2.0 geben?

Nein, das ist aktuell nicht geplant.

Wie verhält es sich mit dem Zugang zu Sunny Portal?

Der Zugang zu Sunny Portal wurde im Rahmen des Generationswechsels nicht verändert. Das Energiemanagement wird sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Sunny Home Manager über das Sunny Portal visualisiert und gesteuert.

Kann ich mein WLAN nachts abschalten?

Wenn das WLAN am Router nachts abgeschaltet wird, kann der Sunny Home Manager die WLAN Funksteckdosen in dieser Zeit nicht steuern und auch keine Messdaten aufnehmen. Es entstehen Datenlücken in den Verbrauchsdiagrammen. Beim Sunny Home Manager Bluetooth würde das Gleiche passieren, wenn das Bluetooth gestört wäre oder ausfallen sollte.

Welche SMA Wechselrichter Generationen lassen sich denn per Ethernet-Kabel anbinden?

Die meisten SMA Wechselrichter sind inzwischen standardmäßig mit Ethernet-Schnittstellen ausgestattet. Einige ganz alte Wechselrichter haben allerdings nur RS485-Schnittstellen, über die keine Ethernet-Verbindung möglich ist.

Kann man das überflüssig gewordene SMA Energy Meter zur Verbrauchsmessung einer 3-phasigen AC-Ladestation verwenden?

Wenn die integrierte Messeinrichtung des Sunny Home Manager 2.0 den Netzanschlusspunkt misst, kann das überflüssig gewordene SMA Energy Meter zur Messung der Solarstromerzeugung verwendet werden. Andere Messungen mit dem SMA Energy Meter sind im Moment nicht möglich.

Laut Datenblatt beträgt der Messzyklus eine Sekunde. Werden die Daten auch in diesem Eine-Sekunden-Raster intern durchgehend weiterverarbeitet und damit Entscheidungen getroffen?

Intern wird tatsächlich ein schnellerer Messzyklus verwendet. Dies hat aber aktuell noch keine Auswirkungen auf die Reaktionsgeschwindigkeiten der bekannten Regelungen (Wirkleistung, Zero Export, etc.).

Ist ein Zero Export möglich und erfolgt die Konfiguration analog zum Sunny Home Manager Bluetooth? Ist das SMA Energy Meter verfügbar, wenn man den SMA Cluster Controller für den Zero Export verwendet?

Ja, hier gibt es keine Änderungen.

Bisher habe ich am Erzeugungszähler S0 ausgelesen. Dann ist der Sunny Home Manager 2.0 also nichts für mich?

Doch, denn hierfür lässt sich die im Sunny Home Manager integrierte Messeinrichtung verwenden oder ein separates SMA Energy Meter einsetzen.

Wie verhält es sich mit der Ersatzstromfunktion?

Die neue Gerätegeneration hat keine Auswirkungen auf die Ersatzstromfunktion.

Warum funktionieren die Miele-Geräte nicht mehr mit dem Sunny Home Manager 2.0?

Die proprietären Gerätetreiber von Miele@home werden nicht mehr unterstützt, weil der Fokus bei der Kommunikation mit Hausgeräten auf dem neuen EEBus-Standard liegt. Auch Miele wird in Zukunft auf den EEBus-Standard umsteigen.

Wie sieht es mit anderen Gerätekombinationen aus, wie zum Beispiel 9,86 kWp PV-Anlage und WPL XXAC mit einem 1000 Liter Durchlaufspeicher von Stiebel Eltron?

Wenn die genannte Wärmepumpe in der Kompatibilitätsliste von Stiebel Eltron enthalten ist, findet die Steuerung mit dem Sunny Home Manager 2.0 statt.

Kann der Sunny Home Manager auch bei Versorgung meines Hausnetzes im Netzparallelbetrieb die aus dem Speicher entnommene Energie so regeln, dass keine Rückspeisung in das Netz erfolgt?

Dies führt der Batteriewechselrichter bereits automatisch so aus. Es sind natürlich Grenzen gesetzt durch die maximale Ladeleistung des Batteriesystems. Wird mehr erzeugt als verbraucht bzw. geladen wird, findet eine Einspeisung ins Netz statt. Wenn der Zero Export Modus des Sunny Home Manager 2.0 verwendet wird, kann auch diese Netzeinspeisung weitgehend unterbunden werden.

Kann man jetzt noch einen alten Sunny Home Manager mit Bluetooth und einige Steckdosen mit Bluetooth als Ersatz kaufen und diese in 3 oder 5 oder 7 Jahren tauschen, ohne das Daten verloren gehen? Kann man dann einen alten Bluetooth Home Manager überhaupt noch registrieren?

Ja, noch bis Ende April 2017 kann man Steckdosen kaufen. Der Sunny Home Manager Bluetooth wird sich auch noch weiterhin mit der gültigen RID/PIC im Sunny Portal registrieren lassen.