Von der Sunny Portal- zur SMA Energy App: Das bringt der Wechsel

Mit über 450.000 Downloads ist die Energy App erfolgreich am Markt platziert. Nun löst sie nach einem Jahr Parallelbetrieb die Sunny Portal App ab. Der Grund: Solaranlagen werden komplexer und die Einbindung von Speichern und Elektromobilität wird künftig Standard sein. Das stellt auch höhere Anforderungen an eine nutzerfreundliche Endkunden-App. Die Energy App verknüpft die Energiewende zu Hause intelligent mit der Mobilitätswende auf der Straße. Sie wird mit eurem Feedback weiterentwickelt.

Reaktionen nach der Übergangszeit

Nach zehn Jahren Laufzeit müssen sich nun viele treue User erst einmal umgewöhnen. Entsprechend viele Rückmeldungen haben wir nach der Kommunikation zur Deaktivierung der Sunny Portal App von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Euer Feedback hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, die Sunny Portal App weiterzuentwickeln und so erfolgreich zu machen. Auch in die Energy App werden eure Vorschläge und Anregungen einfließen. „Wir wollen euch einen modernen und leistungsstarken mobilen Zugang zu eurer Solaranlage zur Verfügung stellen, der genau auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist“, sagt Produktmanager Benjamin Blaurock.

Viele eurer Vorschläge sind bereits in die Energy App eingeflossen, andere befinden sich in der Umsetzung und werden in die kommenden beiden Releases integriert.

Auf diese Themen könnt ihr euch zeitnah freuen:

Darstellung zusätzlicher Werte wie z. B. Eigenverbrauch

reduziertes Scrollen

Verwendung kontrastreicherer Farben

Verfügbarkeit zusätzlicher Diagramme für den detaillierten Verbrauch und die Erzeugung

Tablet-Version IOS

Andere Vorschläge prüfen wir noch und werden sie kurzfristig freigeben.

Euer Feedback zur Deaktivierung der Sunny Portal App

Warum wurde die alte Sunny Portal App abgeschaltet? Energiesysteme werden zukünftig noch stärker erweitert (Stichwort Speicher, E-Mobilität). SMA will sich in diesem Bereich zukunftsfähig aufstellen mit dem Ziel, unsere Kund:innen bestmöglich zu unterstützen. Dazu ist eine entsprechende Technologie erforderlich, auf der die App aufsetzen kann. Die Sunny Portal App war über zehn Jahre am Markt und jetzt ist es an der Zeit, ein Nachfolgeprodukt in den Markt einzuführen. Wie hat SMA über die Deaktivierung der Sunny Portal App informiert? Über die Sunny Portal App haben wir frühzeitig auf den Wechsel aufmerksam gemacht und das Datum rechtzeitig kommuniziert. Wir haben bewusst beide Applikationen für mehr als ein Jahr parallel laufen lassen, um die Übergangszeit für unsere Kund:innen so komfortabel wie möglich zu gestalten. Was muss ich tun, um die neue App nutzen zu können? Ihr müsst euch lediglich mit den identischen Login-Daten der Sunny Portal App in der SMA Energy App anmelden. Im Anschluss erhaltet Ihr automatisch Zugriff auf die Anlage und alle (seit der Registrierung der Anlage im SMA Sunny Portal) historisch verfügbaren Daten. Ich habe mein Passwort vergessen, was kann ich tun? Das Passwort kann unter https://www.sunnyportal.com/Templates/ForgotPassword.aspx zurückgesetzt werden. Anschließend einfach mit dem neuen Passwort in der App einloggen. Ich logge mich mit meinen Daten ein und erhalte die Meldung, dass mit meinem Account keine Anlage verknüpft ist? Ein möglicher Grund kann die eingetragene Nutzerrolle auf Ihrer Anlage sein. Diese muss mindestens das Level „Standardnutzer“ erfüllen. Wir haben darüber gezielt potentiell betroffene Kund:innen bereits Ende Oktober via E-Mail informiert. In der alten App sehe ich Daten wie beispielsweise den Eigenverbrauch, die ich in der SMA Energy App vermisse. Wird das noch angepasst? Ja – dies umfasst Änderungen der Visualisierung (absolute Werte wie Eigenverbrauch, reduziertes Scrollen, kontrastreichere Farben und zusätzliche Diagramme für den detaillierten Verbrauch und die Erzeugung). Gleiches gilt für die geplante Tablet Version. Erste Anpassungen werden zeitnah folgen. Wo kann ich das Anlagenlogbuch finden? Die SMA Energy App nutzt den Gesamtanlagenstatus aus dem Sunny Portal. Sollte dort ein Problem auftauchen, wird dies sofort in der App angezeigt. Wir haben bewusst auf das Logbuch verzichtet, da ein Teil der Kund:innen für diese sehr technischen Informationen keine Verwendung hat und es eher verunsichert. Für technisch interessierte Kunden stellen wir parallel die SMA 360° App kostenfrei zur Verfügung. Diese Applikation ist vorrangig für PV Fachhandwerker entwickelt worden, kann aber auch von technisch affinen Endkunden genutzt werden. In diese App könnt Ihr Euch ebenfalls mit den gleichen Login-Daten einloggen und erhaltet Zugriff auf das Logbuch der Anlage. Gibt es eine Tablet Version? Eine Tablet Version ist bereits in Arbeit und wird kurzfristig folgen.

Das bringt die SMA Energy App privaten Anlagenbetreibern: Die SMA Energy App wurde für die privaten Anlagenbetreiber entwickelt. Mit ihr verbindet SMA die private Energiewende zu Hause mit der Mobilitätswende auf der Straße. Neben der Visualisierung der Daten der Solaranlage können auf Basis von Empfehlungen für eine ressourcenschonende Energieversorgung Energieflüsse optimiert oder das Elektrofahrzeug intelligent geladen werden. Die passgenaue „SMA 360°“ App für den Fachhandwerker: Die App „SMA 360°“ unterstützt PV-Installateure vor Ort bei der Planung und Inbetriebnahme von Solaranlagen und unterstützt im Servicefall.

In unserem Academy-Webinar stellen wir beide App-Versionen ausführlich vor.