Sunny Portal Professional jetzt auch für Privatkunden verfügbar

Das Monitoring-Tool Sunny Portal Professional Package war zu Beginn eigentlich nur für Geschäftskunden vorgesehen, die mehrere Anlagen gleichzeitig betreuen. Viele Funktionalitäten sind aber auch für den Privatnutzer interessant. Durch wiederholtes Nachfragen von Kunden, hat sich SMA nun nach einer umfangreichen Testphase entschlossen, das Tool auch privaten Betreibern zur Verfügung zu stellen. In diesem Beitrag stelle ich euch eine der Kernfunktionen für die professionelle Anlagenüberwachung, die „Analyse Pro“ vor.

SMA bietet die Möglichkeit, das Professional Package für die eigene Anlage mit einem kostenfreien Demo-Paket einen Monat lang zu testen. Nach Ablauf des Testmonats könnt ihr für 30 Euro das Jahresabo abschließen.

Hier gebe ich euch einen kleinen Einblick in den Funktionsumfang von Analyse Pro. Die Funktionen „Energie und Leistung“ sowie „spezieller Vergleich“ sind bekannt aus der Standard-Analyse von Sunny Portal.

Detaillierte Analyse in 5 Minuten Intervallen

Während die grafische Auflösung in der Standard-Analyse 15 min. beträgt, sind es in „Analyse Pro“ 5 min., was eine sehr detailliertere Analyse ermöglicht.

Individuelle Vergleichbarkeit mit der „Detail-Analyse“

Hier können Leistung, Spannung, Stromstärke, Frequenz, Isolationswiderstand, Batterieladestand etc. abgefragt werden – alles differenziert nach einzelnen Wechselrichtern und Batterie-Wechselrichtern. Die Ergebnisse sind dadurch miteinander vergleichbar.

Des Weiteren kann man sich einen Referenztag hinterlegen, welcher als Hintergrund in der Grafik eingeblendet ist. Auch der Status der Kommunikation sowie der Status der Wechselrichter kann in der Grafik erfasst werden.

Der Screencast zeigt euch in aller Kürze, wie es funktioniert.

Fazit

Testet das Professional Package ganz einfach mal aus. Ich finde insbesondere die Funktionalität „Analyse Pro“ sehr hilfreich – vor allem, weil sie wesentlich leichter in der Handhabung ist wie etwa die WebBox. Mit diesem neuen Tool ist es auch für technisch unerfahrene Anlagenbetreiber kein Problem, seine Anlage professionell zu überwachen und zu kontrollieren.