Neues Release: Sunny Island 6.0H / 8.0H noch schneller im Batteriebetrieb

In netzfernen Gebieten oder im privaten Eigenheim am öffentlichen Netz: Der Batterie-Wechselrichter Sunny Island überzeugt sowohl in On- als auch Off-Grid-Installationen. Mit dem neuen Release schaltet er beim Netzausfall noch schneller auf Batteriebetrieb um.

Aktuelles Release Sunny Island

Generator- oder Netzausfall im Offgrid-System? Kein Problem mit Sunny Island 6.0 und 8.0. Mit dem neuen Release R1.3 schaltet innerhalb von 0 ms to 20 von Netz- auf Batteriebetrieb. Der Vorteil: So bleiben viele kritische Verbraucher durchgehend mit Strom versorgt.

Auch netzgekoppelte Systeme profitieren mit dem Update:

Neues Webconnect 1.5

Deutlich verbesserte WLAN-Konfiguration

Übersichtlichere integrierte Weboberfläche

Stabilerer Betrieb an schwachen öffentlichen Netzen durch optionalen stromgeregelten Betrieb

Hier geht´s zum Firmware-Update

Zum Firmware Update Sunny Island 4.4M (zip)

Zum Firmware Update Sunny Island 6.0H / 8.0H (zip)