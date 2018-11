Wie binde ich Live-Daten meiner Solaranlage in die Hausautomatisierung ein?

Es gibt viele Dinge, die für intelligente Haushalte sprechen: Neben Wohnkomfort und Sicherheit ist Energiesparen dabei eines der Top-Themen. Als Betreiber von Solaranlagen könnt ihr euren Haushalt so steuern, dass elektrische Verbraucher beispielsweise erst dann eingeschaltet werden, wenn viel Sonne verfügbar ist. Oder ihr steuert die Jalousien je nach Sonneneinstrahlung an. Die Schwerpunkte variieren dabei je nach Bedarf der Anwender.

Mit SMA Developer setzt SMA seit 2015 auf offene und standardisierte Schnittstellen. Das ermöglicht einen einfachen und komfortablen Zugang zu SMA Produkten und einen spannenden Technologiemix im Rahmen des intelligenten Energiemanagements.

Ihr wollt eure Solaranlage in die Hausautomatisierung von Fibaro einbinden?

Wie ihr die Live-Daten eurer Solaranlage in die Fibaro-Hausautomatisierung einbindet, erklärt Daniel Rabas alias Kingfisher in einem Blogbeitrag. In einzelnen Schritten beschreibt er, wie ihr über das Modbus-Register folgende Werte der Solaranlage in Echtzeit anzeigen lassen könnt:

Aktuelle Wechselstromleistung

Prozentuale Leistung

Momentan produzierte Solarleistung

Tagesertrag

Wirtschaftliche Erlöse

Hier erfahrt ihr, wie es geht. Vielen Dank an Daniel Rabas für die hilfreiche Anleitung.

Vielleicht habt ihr weitere Ideen, wie ihr euren Solarstrom in den intelligenten Haushalt einbinden könnt? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare.