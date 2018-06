Mehr Leistung: Repowering für Solar-Wechselrichter

Eure Solaranlage ist in die Jahre gekommen und bringt nicht mehr die gewünschten Erträge? Oder ihr wollt eure Anlage um intelligentes Energiemanagement und Speicher erweitern und damit mehr Solarstrom zu Hause nutzen? Mit den SMA Repowering-Paketen könnt ihr eure Solaranlage jetzt ganz einfach modernisieren und fit für die Zukunft machen.

Die Werksgarantie eures Solar-Wechselrichters ist abgelaufen? Oder ihr stellt fest, dass die Erträge eurer Anlage nachlassen? Dann lohnt es sich über ein Repowering des Wechselrichters nachzudenken. Mit einer Anlagenmodernisierung steigert ihr die Erträge und könnt eure Solaranlage gleichzeitig um Trendthemen wie Speicher oder intelligentes Energiemanagement erweitern. Schon ein einfacher Tausch des alten Geräts durch einen modernen Wechselrichter erhöht die Effizienz eurer Solaranlage wesentlich. Das liegt daran, dass die Geräte heute viel kleiner, leistungsstärker und kostengünstiger sind als noch vor zehn Jahren. Während eine Solaranlage in den frühen 1990er Jahren je nach Größe schon mal um die 100.000 D-Mark (rund 50.000 €) gekostet hat, gibt es heute komplette solare Speichersysteme für einige Tausend Euro. Kein Wunder, dass inzwischen schon jede zweite Solaranlage mit Speicher installiert wird. Anlagenbetreiber machen sich unabhängig vom Energieversorger und sparen bis zu 80 Prozent Stromkosten.

Vier Lösungen für individuelle Ansprüche

Manchmal reicht schon ein einfacher Tausch einer defekten Baugruppe, um die Solarerträge zu steigern. Ein anderer Anlagenbetreiber will seinen selbst erzeugten Solarstrom nicht mehr nur ins Netz einspeisen, sondern ihn möglichst direkt im eigenen Haushalt verbrauchen und den Überschuss eines Tages per Direktvermarktung an den Nachbarn verkaufen. Mit dem neuen Angebot SMA Repowering bietet SMA deshalb seit Frühjahr 2018 mit vier Repowering-Paketen individuelle Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anlagenbetreiber zugeschnitten sind. Sie reichen vom einfachen Wechselrichter-Tausch bis zur kompletten Anlagenmodernisierung. Repowering funktioniert natürlich auch, wenn bisher kein SMA Wechselrichter in eurer Anlage installiert ist. Denn SMA Wechselrichter passen in jede Anlage und eröffnen alle Möglichkeiten einer flexiblen Erweiterung um zusätzliche Lösungen– heute, morgen oder erst in ein paar Jahren.

1. Repowering Basic: Alten Wechselrichter gegen ein SMA Neugerät tauschen

Die Vorteile:

– Ertragssteigerung durch Neugerät mit höherem Wirkungsgrad

– Von kostenlosem Service SMA Smart Connected profitieren

– Neubeginn der SMA Werksgarantie und optionale SMA Garantieverlängerung

2. Repowering Smart Home: SMA Neugerät und intelligentes Energiemanagement

Die Vorteile:

– Einfacher Einstieg in das Energiemanagement

– Den Haushalt mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen und Stromkosten sparen

– Neubeginn der SMA Werksgarantie und optionale SMA Garantieverlängerung

3. Repowering Storage: Anlagenmodernisierung um Speicher

Die Vorteile:

– Solarstrom rund um die Uhr nutzen

– Unabhängig vom Energieversorger und steigenden Stromkosten

– Auch bei Stromausfall jederzeit sicher versorgt

– Künftig eigenen Solarstrom vermarkten

– Neubeginn der SMA Werksgarantie und optionale SMA Garantieverlängerung

Mit unserem Speicher-Test findet ihr in weniger als einer Minute heraus, welcher Speicher-Typ ihr seid.

4. Repowering Component: Einfacher Tausch einer defekten Baugruppe

Die Vorteile:

– Anlagenmodernisierung mit Minimalaufwand

– Lösung für Anlagen mit nicht mehr verfügbaren SMA Wechselrichtern

– Geringe Ausfallzeiten der Anlage

Was ist eigentlich Repowering? Repowering kennt man bisher eher aus der Windenergie, wo viele kleinere Windkraftanlagen gegen wenige, dafür aber leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Bei Solaranlagen ist damit die Modernisierung einer Anlage um moderne Wechselrichter-Technik gemeint. Wer also seine Solaranlage „repowert“, tauscht seine alten Wechselrichter gegen effizientere Neu-Geräte oder einzelne Baugruppen. Das steigert die Erträge der Solaranlage und bringt neue Garantie-Laufzeiten. Gleichzeitig lässt sich eine Anlage so auch um zukunftsträchtige Technologien wie etwas Speicher erweitern. Damit machen Solaranlagenbetreiber ihre Anlage fit für die Energieversorgung der Zukunft. Gewerbliche Anlagenbetreiber sichern mit einem neuen Wechselrichter ihre Investition zusätzlich ab.

Mehr erfahren? Jetzt Repowering-App nutzen!

Mit der SMA Repowering-App findet ihr ganz leicht raus, welcher Wechselrichter zu eurer Anlage passt.

Ihr gehört zu den Solaranlagenbetreibern der ersten Stunde? Wir suchen die ältesten Solaranlagen mit SMA Wechselrichtern. Schreibt uns gerne in die Kommentare, seit wann ihre eure Anlage betreibt und welche Wechselrichter ihr nutzt.