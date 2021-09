Grünes Licht für den Eigenverbrauch

Läuft die Waschmaschine gerade mit Solarstrom vom Dach oder benötigt sie doch Strom aus dem öffentlichen Netz? Diese Frage könnt ihr mit einem Blick beantworten. Eine LED-Lampe unterstützt die Verbrauchersteuerung zu Hause. Mit unterschiedlichen Farben zeigt sie den aktuellen Status zur Solarstromerzeugung und -nutzung im Haushalt an. Wir zeigen euch, wie ihr die Lampe ins intelligente Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0 integriert.

Einfach sehen, wann die eigene Solaranlage Strom erzeugt? Eine LED-Lampe macht Stromflüsse im Haushalt jetzt sichtbar. Die Lampe leuchtet grün? Jetzt produziert eure Solaranlagen gerade mehr Solarstrom als ihr im Haushalt verbraucht. Damit könntet ihr weitere Verbraucher mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen. Also schnell noch die Waschmaschine oder den Geschirrspüler anstellen – und kostenfrei mit dem eigenen grünen Strom waschen und spülen.

Gelbes Licht zeigt an, dass gerade alle angeschlossenen Verbraucher mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgt sind. Der Eigenverbrauch ist optimal.

Wenn die Lampe rot leuchtet, bezieht ihr zusätzlichen Strom aus dem öffentlichen Netz. Für euch das Signal, die Waschmaschine nicht unbedingt jetzt anzustellen. Alles, was gerade nicht so wichtig ist, verschiebt ihr einfach auf später, damit keine Mehrkosten durch den zusätzlichen Strombezug anfallen.

Diese Verbraucher nennt man „verschiebbare Last“ oder „verschiebbare Verbraucher“. Damit sind Verbraucher gemeint, bei denen es nicht so entscheidend ist, wann sie laufen. Dazu zählen beispielsweise die Waschmaschine oder der Geschirrspüler.

So geht‘s:

Für die Nutzung der LED-Lampe im intelligenten Energiemanagement mit dem Sunny Home Manager 2.0 benötigt ihr eine AVM FRITZ!DECT 500, eine FRITZ!Box mit DECT und die FRITZ!IOS-Version 7.20. Auf der Herstellerseite findet ihr ausführliche Informationen darüber, wie ihr die Verbindung herstellt und die LED-Lampe einrichtet. Konfiguriert eure Anlage in Sunny Portal entsprechend der Betriebsanleitung Sunny Home Manager 2.0, Kapitel 11.3.8.1 Eigenverbrauch aktivieren. Wenn die LED-Lampe installiert ist, muss sie in den SMA SMART HOME Einstellungen in der Zeile „Aktuelle Statusanzeige“ über das Dropdown-Menü ausgewählt werden. Gut zu wissen: Die LED-Lampe wirkt sich nicht auf die Anzahl der vom Sunny Home Manager 2.0 maximal steuer- und einsetzbaren Verbraucher aus.

Ihr wollt den Status eurer Solarstromerzeugung und -nutzung von der LED-Lampe anzeigen lassen? In der aktuellen Betriebsanleitung Sunny Home Manager 2.0* könnt ihr nachlesen, wie ihr das einstellt. Die Funktion mit der LED-Lampe wird ab der Update-Version 2.7.x.R unterstützt.

Zur Betriebsanleitung Sunny Home Manager 2.0

*Die aktuellste Version findet ihr auch im SMA Downloadbereich unter der entsprechenden Kategorie.