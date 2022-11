Claudia über eine gerechte Arbeitswelt und die Vorteile von Vielfalt

Als Diversity & Cultural Development Manager setzt Claudia Jakob sich bei SMA dafür ein, die Stärken unserer bunten Gesellschaft auch in die Arbeitswelt zu tragen. Wie sich ihre Karriere über die Jahre verändert hat und warum Vielfalt für den Unternehmenserfolg so wichtig ist, verrät sie uns im Interview.

Wie ist dein Werdegang bei SMA?

Ich bin seit 2006 bei SMA. Angefangen habe ich im Order Management und übernahm dort im Folgejahr den Aufbau und die Leitung des Teams für die internationale Auftragsbearbeitung. Parallel habe ich den Bereich Zoll und Exportkontrolle aufgebaut und ab 2011 vollumfänglich übernommen, weil mich das Thema fachlich sehr interessierte. Nach meiner Elternzeit und einer internen Umstrukturierung durfte ich 2017 ein neues Team zum Thema Invoicing aufbauen und bis Frühjahr 2022 leiten.

Warum wolltest du dein Arbeitsfeld verändern?

Durch meine Rolle als Leadership Ambassador wuchs mein Interesse am strategischen kulturbasierten Wirken. Die Stellenausschreibung Diversity Management war dann das Zeichen für mich, den Schritt der Veränderung zu gehen. Die Aufgabe meiner Führungsposition sehe ich dabei als persönlichen Fortschritt, da ich nun über die Grenzen meines Teams hinaus für das ganze Unternehmen wirken kann.

Mich reizte die Aussicht, etwas für Menschen zu bewegen und für eine Arbeitswelt einzustehen, die den Menschen in seiner Individualität anerkennt und wertschätzt. Der Wechsel vom Operativen zum Strategischen, von Zahlen und Prozessen zur Arbeit für und mit Menschen bereitet mir große Freude.

Der ganzheitliche Ansatz von Diversity umfasst neben Geschlechtervielfalt unter anderem auch noch Dimensionen wie Interkulturalität, sexuelle Orientierung oder Alter und richtet sich damit an alle Menschen in ihren individuellen Lebensumständen. Wenn sich die Arbeitswelt verändert, verändert sich auch die Gesellschaft: Die Mitarbeiter*innen sind Multiplikatoren – sie gehen nach Hause und bringen das, was sie erlebt haben mit in ihr privates Umfeld.

Mit Diversity Management kann ich auf einer wichtigen Ebene zum Erfolg von SMA beitragen. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die belegen: Wer es schafft, die Mitarbeitenden in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen, wertzuschätzen und zu fördern, verschafft sich nachhaltig einen Wettbewerbsvorteil. Somit zahlt Diversity Management auf unser Ziel ein, die Energiewelt der Zukunft zu gestalten.

Was möchtest du Frauen für ihre Karriere mit auf den Weg geben?

Seid mutig und traut euch! Werdet euch eurer Stärken bewusst zeigt, wer ihr seid! Fragt Euch, wofür schlägt mein Herz, was möchte ich gerne machen? Wo kann und möchte ich wirksam sein? Pflegt berufliche und private Netzwerke – verbindet euch mit Menschen, die euch in euren Zielen oder auf eurem Weg unterstützen oder die ihr unterstützen könnt.

Ich wünsche mir, dass wir Frauen selbstbewusster werden, mutig unsere Werte und Ziele verfolgen und uns dabei gegenseitig empowern.

Was macht die Unternehmenskultur bei SMA so besonders?

Die Unternehmenskultur hat mich vom ersten Tag an begeistert. Sie ist geprägt von Offenheit, Zusammenarbeit und einer gesunden Fehlerkultur. Wir sind unternehmensweit per „du“ und kommen immer leicht ins Gespräch. Alle SMA‘ler*innen begegnen mir stets freundlich und aufgeschlossen, es ist immer wieder eine Freude, weitere großartige Kolleg*innen kennenzulernen. Wir haben ein großes Lernangebot und fördern die Weiterbildung. Flexibilität und Vertrauen schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem berufliche und private Verpflichtungen gut miteinander vereinbar sind.

Ich habe mich damals aus zwei Gründen bei SMA beworben: Weil mich das Thema regenerative Energien sehr interessierte und weil SMA so offensiv mit der Unternehmenskultur geworben hat. Nach meinem dualen Studium in einem sehr konservativ-hierarchischen Familienunternehmen hat mich das Gesamtpaket bei SMA überzeugt: Ein tolles Arbeitsumfeld mit Vertrauensarbeitszeit, Gleitzeit, einem fairen Gehalt und in einer Branche, die etwas Gutes für die Umwelt tut. Damit kann SMA bis heute überzeugen.

Vielen Dank, Claudia, für das Gespräch.

Du willst die Energieversorgung der Zukunft aktiv mitgestalten? Dann bist du bei SMA genau richtig. Wirf einen Blick auf unsere Stellenangebote und informier dich über deine Chancen und Benefits bei SMA!