Mehr Sonne vom Dach. Höchste Solarerträge trotz Schatten oder unterschiedlicher Modulausrichtung

In diesem Beitrag erklären wir euch, wie ihr mit der SMA Power+ Solution immer die höchsten Erträge aus der Solarstromanlage holt. Ganz egal, ob es aufgrund der Dachstruktur verschiedene Modulausrichtungen gibt, oder ein Schatten durch Bäume, Dachgauben oder Schornsteine die Stromerzeugung beeinflussen.

Ein Schattenwurf hängt nicht allein von der Lage, Größe und Art des Verursachers ab, sondern auch vom Wetter sowie der Tages- und Jahreszeit. Im Sommer und zur Mittagszeit sind die Schatten kürzer, im Winter sowie vor- und nachmittags länger.

Aber: Ein Schatten trifft immer nur einen Teil der Module einer PV-Anlage. Genau diese Module begrenzen jedoch auch die Leistung der anderen Module. Durch die intelligente Modultechnik von SMA lässt sich die PV-Anlage so optimieren, dass sie auch bei Teilverschattung oder unterschiedlicher Modulausrichtung noch den maximal möglichen Solarertrag leisten.

Die SMA Power+ Solution besteht aus folgenden Komponenten:

SMA Wechselrichter mit weitem Eingangsspannungsbereich für eine besonders flexible Anlagenauslegung.

TS4R-Komponenten mit den flexibel einsetzbaren Funktionen Monitoring und Optimierung

Kommunikationseinheit Cloud Connect Advanced für die Übertragung der Moduldaten per WLAN oder Ethernet mit der SMA Monitoring-Lösung Sunny Portal.

Gateway für die drahtlose Kommunikation zu den TS4R-Komponenten und Verbindung zum Cloud Connect Advanced

Monitoring-Lösung Sunny Portal von SMA für den besten Überblick rund um die Uhr

Aus Schatten Sonne machen: Optimierung bei Teilverschattung

Meist sind nur rund 20 Prozent der Module einer PV-Anlage von Schatten betroffen. Doch selbst wenn nur einzelne Module einer Anlage verschattet sind, kann die PV-Anlage nicht in ihrem Leistungsmaximum arbeiten. Deshalb werden die TS4R-Komponenten gezielt nur an die tatsächlich verschatteten Modulen angebracht und minimieren sehr effizient Leistungseinbußen: Sie setzen die Spannung an den verschatteten Modulen herab und erhöhen den Stromstärke auf das Niveau der unverschatteten Module. Sind die Module nicht verschattet, schaltet TS4R automatisch auf Standby-Modus. Das reduziert die Energieverluste und erhöht die Lebensdauer der Komponenten.

Alle Standardmodule können jederzeit per Stecksystem nachgerüstet werden. Der gezielte Einsatz nur an betroffenen Modulen minimiert den Installationsaufwand und die Materialkosten erheblich, weil nicht mehr alle Module mit der entsprechenden Modultechnik ausgestattet werden müssen.

Aus kompliziert einfach machen: Optimierung bei komplexer Anlagenstruktur

Manchmal verhindern unterschiedliche Dachneigungen, dass alle Module gleich ausgerichtet werden können. Auch liegen Anlagen im Trend, die nicht nur nach Süden (in Australien nach Norden), sondern zusätzlich auch Module nach Osten oder Westen ausgerichtet sind, weil sich so der Solarertrag über den Tagesverlauf maximieren lässt. Dabei verbindet ein Multistring-Wechselrichter die einzelnen Modulfelder. Module außerhalb der Hauptausrichtung können dann einfach und kostengünstig mit TS4R ausgestattet werden, um die Gesamtperformance der Anlage zu steigern. So lassen sich auch gleichzeitig mehr Module an einen String anschließen.

Den perfekten Überblick behalten: Anlagen auf Modulebene überwachen

Wer ganz genau wissen möchte, was auf seinem Dach los ist, überwacht die Anlage mit der Monitoring-Variante TS4R. Dabei überträgt das Cloud Connect Advanced die Informationen an Sunny Portal Dort behalten Anlagenbetreiber und Installateure jedes Modul genau im Blick. Schon geringste Unregelmäßigkeiten am Modul etwa durch Laub oder Schmutz auf dem Modul lassen sich erkennen – und entsprechend schnell beheben. So bleiben die Ertragseinbußen minimal.

Mehr Infos findet ihr auf unserer Website.