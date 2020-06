SMA 360° App: Service mit Mehrwert für Fachhandwerker

Die SMA 360° App unterstützt PV-Fachhandwerker im Arbeitsalltag. Auch beim Service. Mit dem Rundum-Service aus der App werden Fachhandwerker vom Kunden als Solar-Experte wahrgenommen und können sich so erfolgreich von Wettbewerbern abgrenzen.

Fachhandwerker wissen, wie wichtig es bei Vor-Ort-Terminen an der Kundenanlage ist, relevante Daten sowie den aktuellen Status schnell und übersichtlich parat zu haben. Mit der SMA 360° App holen sich Fachhandwerker diese Daten einfach und übersichtlich auf ihr Mobiltelefon. Darüber hinaus stellen wir auch Dokumentationen zu den entsprechenden Geräten und Systemen sowie komfortable Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Fehlerbehebung dabei. In unserem Video erklären wir, wie Fachhandwerker mit der App Fehler und Warnungen an der Kundenanlage schnell finden, deuten und kompetent beheben können.

SMA 360° App: Rundum-Unterstützung für PV-Installateure

Screencast: Fehleranalyse mit der SMA 360° App

