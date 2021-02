100 % Erneuerbare für zu Hause

Ihr habt eine Solaranlage und wollt auch den Reststrombedarf aus erneuerbaren Energien beziehen? Mit dem Grünstromtarif SMA JOIN macht ihr die Energiewende in den eigenen vier Wänden komplett.

Als Solaranlagenbetreiber in Deutschland wisst ihr, dass eine komplett unabhängige Stromversorgung für das Eigenheim wetter- und jahreszeitlich bedingt leider meist nicht drin ist. In den Wintermonaten reichen die Einstrahlungswerte für die Vollversorgung über die Solaranlage nicht aus. Je nach Anlagengröße und individuellem Strombedarf bezieht ihr einen Teil des Stroms daher vom Energieversorger. Genau hier liegt ein großes Potenzial für noch mehr Energiewende zu Hause. Denn mit Ökostromtarifen wie SMA JOIN könnt ihr mitbestimmen, woher die Energie für euren Haushalt kommt.

Mit und ohne Solaranlage auf Ökostrom setzen

Den Stromtarif SMA JOIN gibt es seit Ende 2020 in Kooperation mit der Lumenaza GmbH. Er besteht zu 100 Prozent aus regenerativen Erzeugungsanlagen in Deutschland, überwiegend aus dezentralen Anlagen. Speichertechnologien, Wind- und Biogasanlagen sichern die regenerative Stromversorgung der Community auch nachts oder in besonders bewölkten Zeiten. Damit könnt ihr euren Haushalt also doch komplett mit regenerativem Strom versorgen.

Tipp: Wenn ihr eure Solaranlage im Sunny Portal registriert habt, ist ein Wechsel des Stromtarifs besonders einfach. Denn dann können die Daten direkt übernommen werden.

Ihr habt keine eigene Solaranlage auf dem Dach? Dann könnt ihr mit SMA JOIN natürlich trotzdem Ökostrom für zu Hause beziehen und damit Teil der dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung werden.

Mehrwert für Elektromobilität

Wer sein Elektrofahrzeug zu Hause laden möchte, profitiert mit SMA JOIN gleich doppelt: Denn mit dem KfW-Zuschuss 440 fördert die KfW den Kauf und Anschluss von Ladestationen für Elektromobilität an privat genutzten Stell­plätzen von Wohngebäuden. Voraussetzung für die Förderung ist, dass ihr für die Lade­station ausschließlich Strom aus erneuer­baren Energien nutzt, etwa direkt aus der eigenen Photovoltaik-Anlage oder über einen entsprechenden Stromtarif. Mit SMA JOIN könnt ihr für die Ladelösung SMA EV Charger 22 also die 900 € Zuschuss beantragen.

Die Vision: Das größte Solarkraftwerk Deutschlands

SMA JOIN ist der erste Schritt auf dem Weg zur Solar-Community für Deutschlands größtes Solarkraftwerk. Das Motto der Community: Solarstrom selbst nutzen und mit anderen teilen statt einspeisen. Produziert eure Anlage gerade sehr viel Solarstrom, könnt ihr ihn künftig in die Community einspeisen und so auch die Klimabilanz in wolkenverhangenen Regionen verbessern. Und wenn ihr einen Batteriespeicher habt, könnt ihr euren Solarstrom sogar als Netzsystemdienstleistung vermarkten. Damit stellt ihr euch heute schon flexibel für den Energiemarkt der Zukunft auf.

Ihr wollt 100 Prozent erneuerbaren Strom für Zuhause? Dann wechselt mit wenigen Klicks zu SMA JOIN.