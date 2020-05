So profitieren PV-Fachhandwerker von der neuen SMA 360° App

Professionelle Unterstützung für PV-Fachhandwerker in den Bereichen Planung, Betrieb und Service: Mit der neuen SMA 360°App haben PV-Fachhandwerker ihr digitales Universal-Werkzeug immer parat.

Per App mit wenigen Klicks ein professionelles Angebot erstellen? Und im Handumdrehen eine sektorübergreifende Planung inklusive Wirtschaftlichkeits-Berechnung ins Postfach des Kunden schicken? Die SMA 360° App liefert Fachhandwerkern und ihren Kunden aussagekräftige Entscheidungshilfen sowie Service mit Mehrwert. So einfach funktioniert die App:

1. Solaranlagen komfortabel planen und verkaufen

Im Bereich Planung erfassen Fachhandwerker die Kundendaten digital und können direkt vor Ort eine Solaranlage maßschneidern. Schon im Erstgespräch liefern sie detaillierte Einsichten und anschauliche Simulationen zum Thema Solarstrom. Dabei lassen sich auch die Trendthemen Speicher und Elektro-Mobilität von Anfang an integrieren. Das kann eine wichtige Entscheidungshilfe gegenüber Angeboten von Wettbewerbern sein. Das Angebot können Fachhandwerker einfach per Mail an ihren Kunden versenden, damit sie alles noch mal in Ruhe prüfen können.

Folgt dem Angebot dann der Auftrag lassen sich alle Daten für die detaillierte Anlagenplanung einfach in das kostenlose SMA Planungstool Sunny Design übertragen.

2. Solaranlage schnell in Betrieb nehmen

Der Bereich Betreiben unterstützt Fachhandwerker Schritt für Schritt bei der Installation und Inbetriebnahme. Sie können Wechselrichter anschließend per QR Code Scan einfach und schnell ans öffentliche Netz bringen.

3. Anlagendaten immer im Blick

Für eine automatische Überwachung registrieren Fachhandwerker die Anlage über die App im Monitoring-Portal Sunny Portal. Damit haben sie alle relevanten Energie- und Leistungsdaten der Anlagen ihrer Kunden im Blick und bekommen wichtige Ereignisse direkt mitgeteilt. Im Fehlerfall unterstützt die 360° App mit detaillierten Beschreibungen und übersichtlichen Reparaturanleitungen bei einem besonders effizienten Service.

4. Service-Unterstützung im Arbeitsalltag

Im Bereich Service erhalten Fachhandwerker aktuelle Fehleranalysen, Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen sowie alle relevanten Dokumente für das entsprechende Gerät. Wer wesentliche Informationen bereits im Vorfeld erhält, kann mehrfache Anfahrtskosten zum Kunden sparen und beschleunigt den Aufwand vor Ort. Per QR Code Scan greifen sie sofort auf die Live Daten des Wechselrichters zu. Über die grafische Darstellung lassen sich einzelne Baugruppen schnell und fehlerfrei austauschen.

Zusammenfassung

Mit der SMA 360° App optimieren Fachhandwerker ihre Verkaufsgespräche und leisten effizienteren Service an der Anlage. Für einen rundum professionellen Auftritt beim Kunden.

Info: Die Zugangsdaten zur App entsprechen den Sunny Portal Anmeldedaten.

Jetzt die SMA 360° App downloaden. Für Android: App im Play Store kostenlos herunterladen Jetzt herunterladen Für Apple: App im Apple App Store kostenlos herunterladen Jetzt herunterladen