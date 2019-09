So macht ihr euer Wechselrichter-Passwort sicher

Für die Inbetriebnahme eines neuen, auf der aktualisierten Passwort-Richtlinie basierenden Gerätes in einer Bestandsanlage muss eine Besonderheit berücksichtigt werden: Sofern das bislang verwendete Anlagenpasswort nicht bereits der Richtlinie entspricht, muss im ersten Schritt einmalig das Anlagen-Passwort in den bereits in der Anlage befindlichen Geräten auf ein den neuen Richtlinien entsprechendes Passwort geändert werden. Erst danach kann der Wechselrichter in Betrieb genommen werden.