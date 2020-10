Schokoladenhersteller in Dubai stellt auf Solarstrom um

La Ronda LLC mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wurde 1992 von Fawaz Masri gegründet und gehört zur Notions Group. Das Hauptprodukt heißt „Chocodate“, Dattelpralinen mit einem Schokoladenüberzug außen und gerösteten Mandeln innen. Datteln gelten in Arabien als Symbol für Reichtum und Gesundheit. La Ronda beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und exportiert die Dattelpralinen mittlerweile in rund 35 Länder weltweit.