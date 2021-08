Energiekosten automatisch sparen: Mit Solarstrom und dem Sunny Home Manager 2.0

Wer seine Stromkosten maximal reduzieren möchte, schaltet seine Haushaltsgeräte einfach dann ein, wenn die Solaranlage auf dem Dach Strom erzeugt. Wenn wir allerdings arbeiten oder anderweitig unterwegs sind, sind wir leider oft gar nicht zu Hause, wenn die Solaranlage um die Mittagszeit den meisten Strom erzeugt. Dann können wir unsere Geräte nicht selbst einschalten. Deshalb steuern wir unseren Haushalt automatisch mit dem SMA Sunny Home Manager 2.0. Er schaltet unsere Geräte automatisch ein, wenn die Solaranlage genug Strom erzeugt. Hier erfahrt ihr, wie wir damit jedes Jahr mehrere hundert Euro an Stromkosten einsparen.

Wie lässt sich mit Solarenergie Geld sparen?

Solaranlagen erzeugen Strom inzwischen viel günstiger, als ihr ihn aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen könnt. Die höchsten Einsparungen erzielt ihr, wenn ihr verbrauchsintensive Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner genau dann einschaltet, wenn die Solaranlage gerade Energie erzeugt. Die direkte Nutzung der Sonnenenergie aus der eigenen Solaranlage im Haushalt nennt man Eigenverbrauch (in der Abbildung „Self-consumption“).

Wie schalte ich meine Geräte ein, wenn ich nicht zu Hause bin?

Im Alltag sind wir oft gar nicht zu Hause, wenn die Solaranlage gerade Strom erzeugt. Wir sind bei der Arbeit, in der Schule oder in der Uni, erledigen den Einkauf oder besuchen Freunde oder Familie. Auf den ersten Blick ist es gar nicht so einfach, dafür zu sorgen, dass unsere Haushaltsgeräte genau dann anspringen, wenn unsere Solaranlage Energie liefert.

Was also tun? Ganz einfach: Wir lassen das den Sunny Home Manager machen.

Automatisches Ein- und Ausschalten der Verbraucher

Für unser großes Ziel, uns mit unserer eigenen Solaranlage möglichst autark mit Strom zu versorgen, haben wir einige kompatible automatische Lastschalter integriert, die vom intelligenten Energiemanager, dem Sunny Home Manager, gesteuert werden.

Wie funktioniert das?

Die Steckdosen für die Verbrauchersteuerung (EDIMax) haben wir mit unserem WLAN-Netz verbunden. Der Sunny Home Manager kommuniziert mit ihnen und erfährt so, wie viel Energie die verschiedenen Geräte verbrauchen. Er nimmt dann einige komplizierte Berechnungen vor, in die er Wetterdaten (aus dem Internet), Wissen über die bisherige und die zu erwartende Leistung der Solaranlage sowie aus der Erfahrung gewonnene Erkenntnisse über den Stromverbrauch des Geräts miteinbezieht. Aus all diesen Informationen leitet der Sunny Home Manager ab, wann die Geräte eingeschaltet werden sollten, damit ein möglichst großer Anteil der verbrauchten Energie von der Solaranlage bezogen werden kann. Diese Information gibt er an den Schalter weiter, der die Geräte dann zur richtigen Zeit einschaltet.

Welche Haushaltsgeräte lassen sich am besten steuern?

Vor allem Geräte ohne feste Einschaltzeit eignen sich für die automatische Verbrauchersteuerung mittels Steckdosen. Wir haben die Spülmaschine, die Waschmaschine, den Trockner und die Pool-Pumpe (zumindest bei uns in Australien ein ganz wichtiges Gerät!) mit solchen Steckdosen für die Verbrauchersteuerung ausgestattet.

Tipp: Um zu prüfen, ob ein Gerät für eine automatische Steuerung geeignet ist, schaltet es einfach ein und dann über die Steckdose aus. Wartet zwei Minuten und schaltet es dann wieder ein. Wenn der Betriebszyklus fortgesetzt wird, ohne dass auf irgendwelche Knöpfe an dem Gerät gedrückt werden muss, lässt sich das Gerät mit der Verbrauchersteckdose steuern.

Wie viel haben wir gespart und was haben wir gelernt?

Von Juni bis Oktober (hier in Australien sind das die Wintermonate) habe ich durch die Verbrauchersteuerungsschalter etwa 150 AUD (knapp 100 EUR) gespart – einfach nur dadurch, dass meine Haushaltsgeräte vor allem dann Strom verbraucht haben, wenn meine Solaranlage Energie liefert. Wenn sich das im weiteren Verlauf des Jahres so fortsetzt, ergibt das Einsparungen in Höhe von etwa 400 AUD (rund 250 EUR) im Jahr.

Außerdem hat sich herausgestellt, dass die Steckdosen zur Verbrauchersteuerung auch dem Sunny Portal deutlich mehr Informationen liefern. Das wiederum macht es uns leichter, sinnvolle Entscheidungen über unseren Energieverbrauch zu treffen. Dank des Sunny Home Manager und der zusätzlichen Energiespartipps, die er uns liefert, können wir mit unserer Solaranlage übrigens zusätzlich sogar bei Geräten Energie sparen, die gar nicht an eine Steckdose zur Verbrauchersteuerung angeschlossen sind. Dafür nutzen wir einfach die Startzeitvorwahl-Funktion, über die viele Geräte verfügen. Das ist zwar nicht ganz so präzise wie die automatische Steuerung durch den Sunny Home Manager, aber es geht manchmal schneller und einfacher, wenn wir schon auf dem Sprung in die Schule oder zur Arbeit sind.

Wenn ihr also mit eurer Solaranlage noch mehr Geld sparen möchten, sorgt dafür, dass ihr eure Geräte einschaltet, wenn die Sonne scheint. Automatisch und ganz einfach geht das mit automatischen Verbrauchersteckdosen, die vom SMA Sunny Home Manager gesteuert werden.

Ihr habt Fragen zum Sunny Home Manager 2.0 oder zum Thema intelligentes Energiemanagement? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Unser Produktmanager wird sie zeitnah in einem separaten Blogbeitrag beantworten.