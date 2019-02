Update Edimax Funksteckdose: Haushalt intelligent steuern

Mit dem Sunny Home Manager 2.0 und der Funksteckdose Edimax könnt ihr den Stromverbrauch im Haushalt besonders effizient reduzieren. Mit einem Update macht der Hersteller Edimax seine Funksteckdosen nun noch sicherer. Warum ihr das Update nutzen sollten und was dabei zu beachten ist, erfahrt ihr hier.

Der Sunny Home Manger 2.0 von SMA verteilt den Sonnenstrom aus eurer Solaranlagen dann intelligent auf eure Haushaltsgeräte. Besonders günstig ist es, wenn ihr die großen Stromverbraucher im Haushalt – wie Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner, Heizstäbe, Pumpen– berücksichtigt. Dazu kommuniziert der Sunny Home Manager 2.0 mit der Edimax SP-2101W WLAN Funksteckdose, die ihr im Elektronikhandel beziehen könnt. Die Funksteckdosen sind in verschiedenen Länderversionen verfügbar. Nähere Informationen findet ihr auf der Produktseite Sunny Home Manager 2.0.

Hinweis: Leider kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Auslieferung der Funksteckdosen. Dazu Ugur Göksu, Business Director bei Edimax: „Aufgrund von Komponenten-Engpässen in der Fertigung kommt es aktuell zur Lieferverzögerungen bei der Auslieferung der WLAN Funksteckdose SP-2101W V2. Voraussichtlicher Liefertermin in Europa ist Mitte April 2019.“

Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Update für Kommunikation zwischen SHM 2.0 und Edimax Smart Plugs

In der Vergangenheit kam es außerdem leider in einigen Systemen zu technischen Problemen in der Kommunikation zwischen der neuen Firmware 3.0 der Edimax Funksteckdose SP-2101W und Sunny Home Manager 2.0. In dem neuen Produktupdate hat Edimax die Verbindung zur Edimax Cloud verbessert.

Das müsst ihr tun:

Für einen reibungslosen Betrieb sollten alle Anwender der Edimax Smart Plugs auf die Version 2.2.14.R updaten. Das Update 2.2.14.R für den Sunny Home Manager wurde bereits als Beta Version an ausgewählte Tester verteilt und funktioniert ohne Probleme. Parallel zu diesem Test befindet sich das Firmware Release zurzeit im finalen SMA Qualitätssicherungsprozess und soll in Kürze ausgerollt werden. Wir bitten daher noch um etwas Geduld.

Damit euer Sunny Home Manager mit der Smart Plug von Edimax kommunizieren kann, ist ein Produktupdate auf BEIDEN Systemen notwendig. Die Funktion über Smart Plugs mit Firmware Stand 3.0 ist dabei jedoch so lange sichergestellt, bis SMA die neue Firmware für den Sunny Home Manager 2.0 (HM-20) veröffentlicht.

Wenn ihr die automatische Updatefunktion für den Sunny Home Manager aktiviert habt, braucht ihr nichts weiter zu unternehmen, weil sich der Sunny Home Manager dann automatisch aktualisiert. Für eine aktuelle Firmware auf der Edimax Smart Plug verwendet bitte die Update Funktion der Edimax APP EdiSmart satt bislang EdiLife.

Automatisches An- und Ausschalten eurer Haushaltsgeräte

Die Funksteckdosen schalten eure angeschlossenen Haushaltsgeräte über Steuersignale vom Sunny Home Manager 2.0 an und aus. Die WLAN Funksteckdose schaltet Lasten und misst den Stromverbrauch. Nach Anmeldung der Funksteckdose über die Edimax App im lokalen Netzwerk erscheint sie als neues Gerät im Sunny Portal und kann der Anlage mit dem Sunny Home Manager 2.0 hinzugefügt werden (siehe Betriebsanleitung des Sunny Home Manager 2.0).

Zusammenfassung

Um die Funktion eurer Edimax WLAN-Funksteckdose Smart Plug SP-2101W mit dem Sunny Home Manager 2.0 weiterhin zu gewährleisten, beachtet bitte den aktuellen Firmware-Stand eurer verwendeten Geräte (aktuelle Firmware im SMA Downloadbereich):

Sunny Home Manager 2.0 Firmware ab Version 2.2.14.0R

Edimax SP-2101W und Edimax SP-2101W V2 mit Firmware ab Version 3.0

Hier geht´s zum Sunny Home Manager

https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/sunny-home-manager-20.html