Solaranlage senkt die Stromkosten in Einkaufszentrum

Ein Hotel, ein Kino, ein Gesundheits- und ein Fitnesszentrum sowie zahlreiche Shops und Restaurants: Diese Einrichtungen verteilen sich auf rund 52.000 Quadratmeter Fläche in Namibias größtem Einkaufszentrum. Sie alle sind unersättliche Energieverbraucher und profitieren jetzt von der Installation einer Solaranlage mit 43 SMA Wechselrichtern.

Die frisch installierte Solaranlage hat eine Leistung von 2,816 Megawatt. Mit der Anlage wird das Shoppingcenter in der Hauptstadt Windhoek im ersten Jahr rund 4.844 Megawattstunden kostengünstigen grünen Strom für den Eigenverbrauch erzeugen. Da die Region für ihre hohen Einstrahlungswerte bekannt ist, werden die Stromkosten für das Einkaufsparadies in den kommenden Jahren weiter deutlich sinken.

Auf insgesamt zehn Dächern mit 18.000 Quadratmeter Fläche sind 8.600 polykristalline Solarmodule montiert. Dank der in die Wechselrichter integrierten Betriebsführung OptiTrac können deren Strings so zusammengefasst werden, dass eine ideale Auslegung der Anlage ermöglicht wird. So werden immer höchste Solarerträge erzielt.

Platz für Wartung und Reinigung

Ein Statiker hat im Vorfeld die Dachflächen genauestens überprüft. Schließlich müssen die Dächer ein zusätzliches Gewicht von rund 15 Kilogramm pro Quadratmeter tragen. Alle Module sind so platziert, dass zwischen den Modulreihen ausreichend Platz für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zur Verfügung steht.