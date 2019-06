Zentral-Wechselrichter warten mit neuer Augmented Reality App

Regelmäßige Wartung von großen Zentral-Wechselrichtern ist wichtig, um maximale Wirkungsgrade und die Profitabilität des gesamten PV-Projekts langfristig zu gewährleisten. Um vorbeugende Wartungsarbeiten und akute Korrekturen an einzelnen Komponenten so einfach wie möglich zu machen, hat SMA auf der Intersolar 2019 eine neue App für Elektrofachkräfte vorgestellt. Im Video erklärt Produkt Manager Andreas Tügel (auf Englisch), wie sie funktioniert.

Maintenance of Central Inverters with Augmented Reality App

Qualifizierte Elektrofachkräfte, die an der SMA Solar Academy das viertägige Training Preventative and Corrective Maintenance of Sunny Central absolviert haben, können Wartungsarbeiten entsprechend des SMA Wartungsprotokolls und mit Unterstützung der App selbständig durchführen.

Hier geht's zu weiteren Informationen und zur Anmeldung für die Schulung:

Registrierung Sunny Central Training