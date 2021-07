Sicherer Umgang mit Solaranlagen bei Hochwasser

Die Unwetter in der vergangenen Woche haben verheerende Schäden im Süden und Westen von Deutschland und in Belgien angerichtet. In den überfluteten Gebieten sind auch Solaranlagen vom Hochwasser betroffen. Hier findet ihr wichtige Hinweise für Anlagenbetreiber und Helfer vor Ort.

Im Alltag geht von Solaranlagen, die die Energie der Sonne emissionsfrei in Strom wandeln und so einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten, keinerlei Gefahrenpotenzial aus. Aber wie bei allen elektrischen Geräten auch, ist bei Wassereintritt Vorsicht geboten. Anlagenbetreiber und Helfer vor Ort wissen oft nicht genau, was zu tun ist, wenn der Keller unter Wasser steht.

Wir haben für diesen Fall ausführliche Leitfäden zum sicheren Umgang mit Solar- und Batteriesystemen bei Hochwasser für Anlagenbetreiber, Helfer und Elektrofachkräfte zusammengestellt:

Leitfaden für Anlagenbetreiber

Leitfaden für Elektrofachkräfte

Mehr Informationen zum sicheren Umgang mit Solaranlagen bei Hochwasser gibt es in diesem pv magazine Artikel vom 20. Juli 2021.