Neues Trainingskonzept für die Wartung von Zentral-Wechselrichtern

Die Mischung macht´s: Im neuen „Blended Learning“-Format kombiniert die SMA Solar Academy digitale und analoge Formate. Bisher fanden die Wartungstrainings für die Zentral-Wechselrichter Sunny Central und Sunny Central Storage ausschließlich als Präsenzschulung in der Solar Academy in Niestetal statt. Statt vier Tage vor Ort finden ab sofort nur noch zwei Tage in der Solar Academy statt. Die theoretischen Anteile gibt es vorher an vier halben Tagen als Remote-Schulung. „Das ist flexibler, passt besser in den Arbeits- und Familienalltag und die Teilnehmer:innen sparen Übernachtungskosten“, freut sich Academy-Trainer Jan Rössler. Das „Blended Learning“-Schulungsangebot startet Ende September 2022 und gilt für alle Sunny Central Storage-Trainings sowie die meisten Sunny Central-Trainings. Das kommt gut an: Bereits jetzt sind viele Trainings ausgebucht.

Jan, wie sieht das neue Trainingskonzept im „Blended Learning“-Format genau aus?

Jan: Das Training teilt sich in einen theoretischen Grundlagenteil und einen praktischen Teil. Die Theorie findet nun ab sofort online statt. Wo auch immer die Teilnehmer:innen wollen – ganz bequem am Rechner zu Hause, im Büro oder wo auch immer. Ich stehe vor unserem Wechselrichter und streame das Training live aus unserem Trainingsraum. Damit alles gut verdaulich bleibt, beschränken wir uns dabei in Woche 1 auf vier halbe Tage. Der Praxisteil findet dann in der darauffolgenden Woche an zwei Tagen hier vor Ort in der Solar Academy statt.

Warum habt ihr das Wartungstraining neu aufgestellt?

Wir haben vor allem während der ersten Corona-Welle festgestellt, dass sich viele theoretischen Inhalte sehr gut online vermitteln lassen. Die Kunden haben die Webinare sehr gut angenommen und sich gefreut, dass sie bequem von wo auch immer teilnehmen konnten. Diese Vorteile wollen wir nun soweit möglich beibehalten. So sind wir auch nicht zuletzt für die nächste Corona-Welle stabil aufgestellt. Wir hatten im laufenden Jahr einige Präsenz-Trainings, die nach den ersten Tagen abgebrochen werden mussten, weil es einen positiven Corona-Fall in der Teilnehmergruppe gab.

Aber Corona ist nicht der einzige Grund, oder?

Nein. Ich habe in den Trainings des öfteren Teilnehmer:innen, denen nach dem ersten Tag ganz schön der Kopf geschwirrt hat. Deshalb verpacke ich die Lerninhalte nun in kleine, verdaulichere Häppchen. Vor Ort können wir uns jetzt viel besser auf die praktischen Anteile fokussieren wie beispielsweise Übungen zum Komponententausch.

Wie nehmen die Kund:innen das neue Konzept an?

Unsere Kund:innen nehmen das total gut an, bisher sind schon viele der angebotenen Trainings ausgebucht. Auch wirtschaftlich macht das total Sinn: Statt vier Tage sind die Teilnehmer:innen jetzt nur noch zwei Tage weg vom Arbeitsplatz. Familienfreundlicher ist das also auch noch. Ich glaube, außer den Kassler Hoteliers profitieren alle von diesem neuen Konzept 😉.

Vielen Dank für das Gespräch, Jan.

