Grüße zum Fest und einen guten Start ins neue Jahr!

Ein weiteres verrücktes Jahr geht zu Ende. Die Pandemie gehört leider immer noch zum Alltag und obwohl wir auch 2021 viele Herausforderungen meistern mussten, haben wir gemeinsam das Beste aus der Situation herausgeholt.

Jetzt ist Zeit, sich zurückzulehnen und sich über das Erreichte zu freuen. Denn eines der wertvollsten Geschenke zu Weihnachten ist mit Geld nicht zu kaufen. Die Zeit, sich auf die wesentlichen Dinge zu besinnen, die Batterien aufzuladen, neue Energie zu tanken und die Erfolge der vergangenen Monate zu genießen, ist unbezahlbar.

Wir freuen uns darauf, mit euch und mit neuer Energie in das Jahr 2022 zu starten und die Energiewende erfolgreich voranzutreiben.

Am 3. Januar geht’s weiter

Am Standort Deutschland verabschieden wir uns vom 24. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 in die Betriebsruhe. Das Online Service Center könnt ihr in dieser Zeit wie gewohnt nutzen. Die Bearbeitung der Anfragen kann sich jedoch etwas verzögern. Ab dem 3. Januar 2022 sind wir dann wieder für euch da.

Wir freuen uns darauf, euch auch im nächsten Jahr wieder mit spannenden Themen rund um die erneuerbaren Energien zu überraschen.

Wir wünschen euch und euren Familie frohe und erholsame Feiertage sowie einen sonnigen und vor allem gesunden Start ins neue Jahr.