Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2021

Ein in jeder Hinsicht merkwürdiges Jahr geht zu Ende. Die weltweite Coronakrise hat uns alle in den vergangenen Monate vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, die es vom einen auf den anderen Tag zu meistern galt. Dabei haben wir aber auch Chancen entdeckt und ganz neue – digitale – Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern kennengelernt.

Für euer Vertrauen in SMA gerade auch in einer Situation, die uns alle sehr herausfordert, möchten wir euch herzlich danken. Lasst uns auch im kommenden Jahr die Energiewende gemeinsam vorantreiben.

Energiespeicher aufladen

Am Standort Deutschland verabschieden wir uns vom 23. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 in die Betriebsruhe. Das Online Service Center könnt ihr in dieser Zeit wie gewohnt nutzen. Die Bearbeitung der Anfragen kann sich jedoch etwas verzögern. Ab dem 4. Januar 2021 sind wir wieder wie gewohnt für euch da.

Wir freuen uns darauf, euch auch im nächsten Jahr wieder mit neuen und energiegeladenen Themen zu überraschen.

Wir wünschen euch und euren Familie frohe und erholsame Feiertage sowie einen sonnigen Start ins neue Jahr. ​​​​Und das Wichtigste: Bleibt gesund!