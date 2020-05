Der PV-Deckel muss jetzt weg

Es wird eng für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und für die Klimaziele in Deutschland. Mit jedem Tag nähern wir uns dem Erreichen der Grenze von 52 GW-PV-Leistung und damit dem Ende der Vergütung für das Einspeisen erneuerbarer Energien nach dem EEG. Immer mehr Solar-Kunden scheuen vor Investitionen zurück und warten lieber ab, da nicht klar ist, ob ihre Anlage noch gefördert wird.

Dabei hat die Politik den 52-GW-Deckel im Klimapaket 2019 eigentlich abgeschafft, jedoch wird die Umsetzung seitdem vertagt. Denn die Regierungskoalition will ausschließlich einen gemeinsamen Deal zusammen mit einer Windkraft-Abstandsregelung. Diese liegt aber aufgrund regionaler Besonderheiten noch in weiter Ferne. Leider führt das dazu, dass auch die Abschaffung des 52-GW-Deckels weiter „vertagt“ wird. Das verunsichert die Hausbesitzer, Betreiber, Händler, das Handwerk und gefährdet Arbeitsplätze.

Schon im Sommer könnte es soweit sein und die Betreiber von kleinen und mittleren Solaranlagen, welche mit einer festen Einspeisevergütung rechnen, erhalten kein Geld mehr. Eine Katastrophe für ihre Finanzierungsmodelle und ganz besonders auch für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren und das Erreichen der Klimaziele in Deutschland. Das müssen wir verhindern.

Deshalb fordern wir: Der 52-GW-PV-Deckel muss jetzt endlich weg.

Wir wollen, dass der 52-GW-Deckel sofort gestrichen wird und Solardächer weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können. Deshalb starten wir eine Kampagne, an der sich alle SMA’ler und SMA’lerinnen, unsere Kunden, Partner und Freunde beteiligen können.

Das könnt ihr tun:

Wir teilen auf unseren Social Media Kanälen in den nächsten Tagen eine Reihe von Posts, darunter ein Video mit Jürgen Reinert und eine Collage mit Mitarbeiterbildern. Außerdem könnt ihr ab sofort euer Facebook-Profilbild mit dem Kampagnenslogan versehen. Für Instagram Stories haben wir außerdem einen Sticker erstellt, den ihr auf unserer neuen giphy Seite findet.

Wie entscheidend die Abschaffung des Deckels ist, machte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten König deutlich: „Die Zeit läuft ab, um den Ausbaudeckel für neue Solardächer zu beseitigen. Die Bundesregierung darf Photovoltaik und Windkraft nicht länger gegeneinander ausspielen. „Der Verhandlungspoker zu Lasten des Klimaschutzes und auf dem Rücken der Solarbranche muss endlich ein Ende haben.“

In einem offenen Brief des BSW an das Berliner Kanzleramt im April forderten mehr als 2.000 Unternehmen aus der Energiebranche eine unverzügliche Streichung des 52-GW-PV-Deckels. Doch auf einem Gipfeltreffen einigten sich die Vertreter von Bund und Ländern mal wieder nicht.

Beteiligt euch am Protest!

Teilt unsere Posts auf Social Media und aktualisiert euer Facebook Profilbild. Hier kommt ihr zum Giphy Sticker für eure Instagram Stories: Giphy Sticker für Instagram