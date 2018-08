Den Mythen über die Energiewende entschlossen entgegen treten

Die Energiewende ist zu wichtig, um Anti-Energiewende-Vereinen das Feld zu überlassen. Tatsächlich hat aber kaum jemand Zeit, sich all das komplexe Hintergrundwissen anzueignen. Hier kommt die Plattform EE-Mythen.de ins Spiel.



Für alle, die mich noch nicht kennen: mein Name ist Christian Höhle. Ich arbeite seit etwas mehr als 9 Jahren bei SMA. In dieser Zeit hatte ich das unglaubliche Glück, beruflich viel Zeit mit der Energiewende verbringen und die Hintergründe kennen lernen zu können.

Mit meiner Familie wohne ich in dem schönen Örtchen Bad Wünnenberg, das mitten im Windpark Sintfeld liegt. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit fahre ich an einigen der fast 160 Windkraftanlagen und auch an vielen Häusern und Bauernhöfen mit Solaranlagen auf dem Dach vorüber. Ich war immer stolz darauf, dass bei uns zu Hause die Energiewende besonders gut voran kam.

Die Energiewende-Gegner – mit platten Argumenten gegen die Energiewende

Dann bekam ich eines Tages aus der Zeitung mit, dass sich bei uns – im gefühlten Zentrum der Energiewende – 600 Menschen in der Schützenhalle gegen die Windkraft versammelt hatten. Das war 2014, als mir so langsam klar wurde, dass die Energiewende ein Problem hat: die Zusammenhänge sind sehr komplex. So fällt den Protagonisten der Anti-Energiewende-Vereine leicht, die Menschen mit platten Argumenten gegen die Energiewende aufzubringen.

In der folgenden Zeit habe ich auch auf Facebook immer wieder völlig abstruse Positionen zur Energiewende gelesen. Ich dachte mir, dass man das so nicht stehen lassen kann. So habe ich mir oft die Zeit genommen, darauf zu antworten. Das hat allerdings viel Zeit gekostet. Und am Ende, wenn die Argumente ausgingen, wurde dann oft zur Sperrung gegriffen. Damit waren meine mühsam geschriebenen Texte wieder weg.

Auch im Bekanntenkreis kamen immer wieder mal Kommentare wie „Das ist doch viel zu teuer“ und „Erneuerbare taugen nicht für die Stromversorgung eines Industrielandes, denn was, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht???“

Da musste was passieren – so konnte es nicht weiter gehen!

Ein FAQ-Tool für die Energiewende

Mein Kollege Mohammad Al Natour aus unserer Niederlassung in Abu Dhabi hat mich dann dieses Jahr auf eine tolle Idee gebracht. Er zeigte mir ein Werkzeug für „Oft gestellte Fragen“ – ein FAQ-Tool. Mit Hilfe dieses Programms kommt man in Nullkommanix von einer Frage zu einer passenden Antwort. Genau das richtige für die Aufklärung zur Energiewende! Und so einfach funktioniert es:

EE-Mythen: Diskussion um die Energiewende leicht gemacht 😉

So entstand an einem Wochenende im Mai 2018 die Plattform EE-Mythen.de, die heute bereits 15.500 Besuche vorweisen kann.

Die Top-Mythen in Sachen Erneuerbare Energien

Seit Mai sind etwa 15 Mythen online, und es gibt schon Ideen für 10 weitere, die in den kommenden Wochen Stück für Stück hinzu kommen. Die beliebtesten und damit meist geklickten Mythen findet ihr hier:

Meine persönlichen Favoriten

Abgesehen von den meistgeklickten Mythen gibt es aber auch ein paar, die mir persönlich besonders gut gefallen. Die findet ihr hier:

Was kannst du tun gegen den Unsinn, der über Erneuerbare Energien verbreitet wird?

Mit Hilfe der Plattform EE-Mythen.de kann man nun schnell und ohne einen Doktortitel in Ingenieurswissenschaften machen zu müssen, den Gegnern erneuerbarer Energien den Wind aus den Segeln nehmen. Natürlich ist mir auch klar, dass man nicht jeden bekehren kann. Aber es gibt oft viele stille Mitleser die nicht selbst das Wort ergreifen, sich aber von guten Argumenten überzeugen lassen. Für diese vielen Menschen lohnt es sich, kontra zu geben.

Auch du kannst helfen

Wann immer du Unsinn über Erneuerbare Energien hörst oder liest, lass es nicht einfach so stehen. Sonst glaubt das nachher noch jemand 😉

Schau einfach auf: https://www.ee-mythen.de

Am einfachsten geht das über die Suche oder die Stichwortliste.

Wenn du den entsprechenden Mythos gefunden hast, kannst du einfach die Adresse aus deinem Browserfenster kopieren und zum Beispiel in deinem Blog- oder einem Facebook-Kommentar einfügen.

Solltest du auf ein Thema treffen, dass bei EE-Mythen noch nicht berücksichtigt wurde, schreibe einfach eine Email an Info@EE-Mythen.de

In diesem Sinne: Ich freue mich auf viele neue Mitstreiter 🙂

Viel Spaß beim Verteidigen der Energiewende!!