Sunny Island: In nur 8 Schritten am öffentlichen Netz

Dieser Screencast zeigt, wie ihr den Sunny Island in nur acht Schritten betriebsbereit macht für Eigenverbrauchssysteme am öffentlichen Netz. Dank integrierter Weboberfläche lässt sich die Inbetriebnahme ganz einfach per Smartphone, Tablet oder über den PC durchführen. Jan Rössler, Trainer an der SMA Solar Academy, gibt hilfreiche Tipps und Hinweise zu den nötigen Einstellungen für Speichersysteme am öffentlichen Netz.