Solarstrom speichern: Mit neuem Sunny Island einfach wie nie

Im Privathaushalt können Solaranlagenbetreiber bis zu 80 Prozent ihrer Stromkosten sparen, wenn sie die Sonnenenergie in einer Batterie speichern. So lässt sich auch nach Sonnenuntergang noch Strom aus der Sonne nutzen. Mit der neuen Gerätegeneration Sunny Island ist das für Installateure und Anlagenbetreiber noch komfortabler. Für alle kleineren und größeren Änderungen galt ein Motto: Bewährtes noch besser machen.

Im September kommt die neue Sunny Island-Generation auf den Markt. Der neue Sunny Island -12 mag sich optisch vielleicht nicht von seinem Vorgänger unterscheiden, ist im Vergleich zu diesem jedoch um einiges „kommunikativer“.

Wir haben uns vom alten Sunny Remote Control (SRC-20) verabschiedet und WLAN sowie eine Web-Benutzeroberfläche eingerichtet. Nun könnt ihr euch mit einem Computer, einem Tablet oder einem Mobiltelefon mit WLAN-Verbindung im Sunny Island anmelden, um Parameter einzustellen oder Informationen zu erhalten, z. B. über den aktuellen Status, Ereignisse, Warnhinweise und mehr.

Die Web-Benutzeroberfläche des neuen Sunny Island macht die Konfiguration eines Systems zum Kinderspiel. Die alte Parameterliste wurde von einer einfachen Übersicht der wichtigsten Punkte (z. B. AC-Seite, DC-Seite, Wechselrichter) abgelöst. Unter jedem Punkt können verschiedene Möglichkeiten eingestellt werden.

Die Speedwire Kommunikation, zuständig für die Verbindung mit dem Internet, ist nun immer „onboard“ und ermöglicht eine einfache Systemintegration. So kann das System direkt über Webconnect mit Sunny Places oder dem Sunny Portal verbunden werden.

Damit ist ein zusätzliches Kommunikationsgerät von SMA bei Systemen mit bis zu vier Geräten nicht mehr nötig.

Ein Vorteil für Endanwender sowie für Profis: Detaildaten können über die Web-Benutzeroberfläche aus unserem System heruntergeladen werden. Diese Daten können für Systemanalysen oder bei SMA Service-Ausfällen verwendet werden, da die neuen Aufzeichnungsintervalle von Sekunden bis Tage reichen! Mit der optionalen SD-Karte lässt sich der Überwachungszeitraum verlängern. Wer gerne die Energieverläufe historisch im Blick behält, kann sich so beispielsweise die Tageswerte über einen Zeitraum von zwanzig Jahren speichern.

Wir wissen, dass wir die zuverlässigsten Batterie-Wechselrichter am Markt mit IP54 und einer einzigartigen Überlastfähigkeit im Vergleich zu anderen Batterie-Wechselrichtern bauen. Deshalb können wir eine kostenlose Garantieverlängerung anbieten. Der Kunde muss lediglich sein Produkt registrieren. Die Garantie verlängert sich dann automatisch von 5 auf 10 Jahre.

Und neben der neuen Kommunikationsschnittstelle, der erweiterten Datenaufzeichnung und der Garantieverlängerung bieten wir zudem eine Senkung der Systemkosten von bis zu 20 %.

Darüber hinaus verringern sich die Installationskosten und ein Konfigurationsassistent liefert ebenfalls eine Zeitersparnis.

Um Kosten für den Anwender zu sparen, bieten wir den neuen Sunny Island als „Basis“ und „Erweitertes System“ an.

Basis System

Wer mit seiner Solaranlage tatsächlich „nur“ den eigenen Solarstrom zwischenspeichern möchte, um sich die wertvolle Energie für später aufzuheben, nutzt die kostengünstige Basis-Lösung mit Sunny Island. Hier sorgen der Batterie-Wechselrichter und das SMA Energy Meter dafür, dass sich die selbst erzeugte Solarenergie optimal im Haushalt verbrauchen lässt. Dafür misst und übermittelt es sämtliche Daten zu Netzeinspeisung und Netzbezug:

Erweitertes System

Wer hingegen seinen Haushalt am liebsten ganz mit Sonnenenergie versorgen möchte, installiert das erweiterte System mit Sunny Island und Sunny Home Manager 2.0. Der Sunny Home Manager 2.0 übernimmt automatisch die Steuerung der Verbraucher und sorgt so für die effizienteste Nutzung der Solarenergie. Das spart bis zu 80 Prozent der Stromkosten.

Über die SMA Planungs-Software Sunny Design entwickeln Installateure maßgeschneiderte Sunny Island Speicherlösungen für ihre Kunden. Damit lässt sich die wertvolle und selbst erzeugte Solarenergie direkt zu Hause nutzen.

Die elektrischen Kenndaten und das Gehäuse der neuen Generation Sunny Island -12 bleiben im Vergleich zur Generation -11 unverändert. Die neue Version Sunny Island -12 wird in den alten Leistungsklassen 8.0H, 6.0H und 4.4M verfügbar sein. Der Sunny Island 3.0M wird abgekündigt.

Alleskönner Sunny Island

Der Batterie-Wechselrichter Sunny Island kommt weit rum in der Welt. In über 70.000 Systemen rund um den Globus sorgt er bereits dafür, dass Solarenergie in eine Batterie zwischengespeichert werden kann. Sein Geheimnis: Er ist ein echter Alleskönner, der sowohl in Off-Grid-Systemen als auch in netzgekoppelten Anlagen einsetzbar ist. Eines haben alle Anwendungen gemeinsam: Mit Sunny Island steht Solarenergie auch dann noch zur Verfügung, wenn die Sonne gar nicht mehr scheint – egal an welchem Punkt der Erde.

Vielfältig sind hingegen die Motive für seinen Einsatz. In ländlichen Regionen, in denen es keine oder nur eine unzuverlässige Stromversorgung gibt, ist Elektrizität die Basis für die wirtschaftliche Entwicklung. Für Ferienhäuser, Lodges oder Alpenhütten in naturnahen Gebieten ist es wichtig, möglichst umweltschonend Strom zu erzeugen. In den Privathaushalten der Industriestaaten hingegen geht es vielmehr darum, weniger konventionelle Energieträger zu nutzen und die Stromkosten maximal zu senken.

So findet man das Universal-Genie Sunny Island in Sibirien ebenso wie in Afrika und im fernen Südpazifik sowie in den Alpen. Und in Anwendungen am öffentlichen Stromnetz sorgt der Sunny Island für eine noch effizientere Stromversorgung im Haushalt. Zum Beispiel mit Wärmepumpe und Heizstab oder nur mit Wärmepumpe.