So leicht ist der Umstieg vom Sunny Home Manager BT auf den Sunny Home Manager 2.0

Eine Elektrofachkraft führt die Installation des Sunny Home Manager 2.0 im Hausanschlusskasten in wenigen Minuten durch. In unserem Fall wurde der SMA Energy Meter in weniger als 15 Minuten durch den Sunny Home Manager 2.0 ersetzt.



1. Nach erfolgreicher Installation des Sunny Home Manager 2.0 und dessen Anbindung via Lan-Kabel an den Router (mit Devolo Dlan realisiert), öffnet ihr auf der Startseite des Sunny Portals den „Anlagen-Setup-Assistent“.

2. Im ersten von acht Schritten werdet ihr aufgefordert, eure Anmeldedaten vom Sunny Portal einzugeben (Installations- bzw. Administratorrechte sind nötig).



3. Als zweiten Schritt wählt ihr die Anlage aus, in der der Sunny Home Manager Bluetooth mit dem neuen Sunny Home Manager 2.0 getauscht werden soll. Dazu drückt ihr den Button mit den gegenläufigen Pfeilen.

4. In Schritt drei müsst ihr die gesondert beiliegende PIC und RID zur Identifikation des neuen Sunny Home Manager 2.0 eingeben. Nach der Eingabe der Seriennummer und des Registrierungsschlüssels könnt ihr auf „identifizieren“ drücken.



5. Jetzt erscheint der Sunny Home Manager 2.0 als Symbol. Da wir einen Austausch des Sunny Home Manager vornehmen, springt der Assistent automatisch bei „weiter“ auf Schritt 7.

Schritt 7 zeigt euch die Zusammenfassung des Gerätetauschs. Klickt auf „Fertigstellen“ und in Schritt 8 wird der Sunny Home Manager BT durch den neuen Sunny Home Manager 2.0 ersetzt.



6. Sämtliche Daten des alten Systems werden jetzt in das neue eingespielt.

Klickt ihr auf „zur Anlage“ kommt ihr direkt zu eurer Anlage und könnt wie gewohnt eure Einstellungen bearbeiten.





Bei Fragen nutzt gerne die Kommentarfunktion.