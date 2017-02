Tadaaa, es ist soweit: Der weltweit erfolgreiche Sunny Boy 3000–5000TL hat einen würdigen Nachfolger. Der neue Solar-Wechselrichter vom Typ Sunny Boy 3.0–5.0 eignet sich für private Dachanlagen, ist 10 kg leichter als sein Vorgänger und per Smartphone einfach in Betrieb zu nehmen. Außerdem wartet er mit dem neuen Servicekonzept „SMA Smart Connected“ auf.



Was das Rund-um-Sorglos-Paket beinhaltet und wie das Gerät installiert wird, zeigen wir euch in den beiden Videos.

Mehr Infos

Alle technischen Infos und Erklärungen zu SMA Smart Connected findet ihr außerdem auf unserer Produktseite.



Habt ihr Fragen zum neuen Gerät? Schreibt in die Kommentare. Unsere Produktmanager Stefan Zanger und Thomas Thierschmidt beantworten eure Fragen in einem neuen Beitrag.