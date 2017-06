Sneak Preview: Das ist der SMA Stand auf der Intersolar 2017

Meine Aufgaben:

Social Media Managerin bei SMA.

Meine Themen:

Unternehmensnews, Photovoltaik, Energiewende.

Was selbst meine Kollegen nicht von mir wissen:

Als Teenager war ich Beifahrerin bei Orientierungsfahrten (Schnitzeljagd mit Auto) und habe immer die Pokale als beste weibliche und jüngste Teilnehmer nach Hause getragen – was nicht so schwierig war.