Smart-Meter-Pflicht – was tun?

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende verpflichtet Anlagenbetreiber in Deutschland zur stufenweisen Installation intelligenter Strommesssysteme. Klingt nach Innovation?

Wir haben uns die neuen Vorgaben für euch im Rahmen der Blogparade #disruptenergy kritisch angeschaut. Was ist zum Beispiel, wenn ihr längst intelligente Energiemanager in eurem Haushalt installiert habt?

Bereits am 23. Juni 2016 wurde von der breiten Öffentlichkeit relativ unbemerkt das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende verabschiedet – mitten im Sommerloch und während vermutlich ein Großteil Deutschlands die UEFA Fußball-Europameisterschaft in Frankreich verfolgte. Das, was dort vermeintlich positiv nach Innovation und Vorreiterrolle Deutschlands bei der Energiewende klingt, kann man aber auch ganz anders deuten. Zumindest dann, wenn man Solaranlagenbetreiber ist.

Auswirkungen auf Solaranlagenbetreiber

Per Gesetz sind nämlich seit Anfang des Jahres 2017 alle Solaranlagenbetreiber mit einer Anlagengröße ab sieben Kilowatt zur Nachrüstung mit den Smart-Metern verpflichtet. Das sind derzeit rund eine Million Anlagenbetreiber in Deutschland. Da aber so vieles am Digitalisierungsgesetz (Sprachgebrauch für „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“)noch unklar ist, haben wir es für euch genauer unter die Lupe genommen.

1. Wann muss ich intelligente Stromzähler einbauen?

Der Einbau der intelligenten Stromzähler erfolgt schrittweise und bereits ab 2017. Kunden mit hohem Stromverbrauch und Betreiber mittlerer bis größerer Erzeugungsanlagen müssen die Zähler früher einbauen lassen, kleinere Stromverbraucher folgen später. Die Umrüstung übernehmen die Messstellenbetreiber proaktiv. Ablehnen kann man die Umrüstung nicht. Der für die Umrüstung angelegte Zeitraum beträgt je nach Jahresverbrauch 8 bis 16 Jahre (für Letztverbraucher mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 100.000 kWh).

Ab 2017: Betreiber mit einer Anlagengröße von mindestens 7 Kilowatt (kW).

Ab 2017: Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 10.000 Kilowattstunden (kWh).

Ab 2020: Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 6.000 kWh und danach optional auch Verbraucher mit niedrigerem jährlichem Stromverbrauch.

2. Welche Geräte sind nötig und wer trägt die Kosten?

Die Umrüstung im Sinne des Digitalisierungsgesetzes erfordert zwei zusätzliche Geräte im Haushalt: Die Stromzähler und ein Smart-Meter-Gateway. Die Kosten für den Einbau und Betrieb dieser Infrastruktur müssen Anlagenbetreiber und Stromkunden selbst zahlen.

Für die intelligenten Stromzähler gelten dabei gesetzliche Preisobergrenzen, die nach erzeugter Energiemenge und Jahresverbrauch gestaffelt sind:

000-100.000 kWh/a: 200 €

000-50.000 kWh/a: 170 €

000-20.000 kWh/a: 130 €

000-10.000 kWh/a: 100 €

000-6.000 kWh/a: 60 €

000-4.000 kWh/a: 40 €

000-3.000 kWh/a: 30 €

<2.000 kWh/a: 23 €

Anders sieht es hingegen bei der Steuerung der Energieflüsse und die verschlüsselte Datenübermittlung aus. Das übernimmt ein Smart-Meter-Gateway (SMGW). Hier gibt es noch keine Preisobergrenzen. Die Geräte sollen nach Vorstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine sichere Kommunikationsinfrastruktur aufbauen und dafür sorgen, dass die Netze besser ausgesteuert werden können. Welche Hersteller-Geräte dabei zum Einsatz kommen, ist jedoch nicht abschließend geklärt – die Zertifizierungsphase läuft nämlich immer noch!

3. Was passiert mit meinen Daten?

Die intelligenten Stromzähler erfassen Verbrauchsmengen und Verbrauchszeiten und übermitteln sie direkt an den Messstellenbetreiber. Einen jährlichen Ablesetermin braucht es dann nicht mehr. Die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sammeln die Energiedaten an zentraler Stelle. Das ist einerseits nötig, um die Auslastung und Kapazität der Netze entsprechend zu koordinieren. Befürchten lässt sich allerdings andererseits eine Monopolisierung (Marktsituation mit nur einem Anbieter für ein ökonomisches Gut), mindestens aber eine Oligopolisierung (Marktsituation mit viele Nachfragern und nur wenigen Anbietern). unter dem Deckmantel der Sicherheit.

Neben der Datenerfassung und Übermittlung durch den Smart-Meter-Gateway soll der Stromverbraucher per Datenvisualisierung Energie effizienter nutzen. Solaranlagenbetreiber, die ihre Anlage in Sunny Portal oder Sunny Places bereits registriert haben, tun dies ohnehin schon. Über das Monitoring ihrer Anlage haben sie ihre persönliche Energieerzeugung und den -Verbrauch jederzeit im Blick, identifizieren Stromfresser und nutzen Energie im Haushalt effizienter. Wenn diese Solaranlagenbetreiber nun durch das Gesetz gezwungen werden, die Zähler auszutauschen, ist das ein Schlag ins Gesicht all jener Pioniere, die unter Umständen schon vor Jahren mutig und überzeugt ihre persönliche Energiewende eingeläutet haben und die dafür weder Kosten noch Mühe gescheut haben. Ihnen entstehen nun durch den zwanghaften Einbau der intelligenten Stromzähler Zusatzkosten und -aufwände. Ein Zusatznutzen hingegen ist nicht erkennbar. Und das Gesetz regelt diesen Mehraufwand nicht.

Davon sind längst nicht nur Solaranlagenbetreiber betroffen, sondern alle Haushalte, die elektrische Geräte intelligent steuern. Wer beispielsweise sein Elektroauto per App über das Smartphone laden will, bekommt den Befehl zum Start des Ladevorgangs in der strengsten Ausgestaltung des Gesetzes berechnet. Oder wer die Heizung schon mal per Smartphone anlaufen lässt, bevor er heimkommt, zahlt dafür. Wer bei Abwesenheit die Rollläden oder das Licht steuert, um Diebe anzuhalten, zahlt dafür. Denn all diese Steuerbefehle laufen dann über das SMGW und gelten als Zusatzdienstleistung. Das ist aus Verbrauchersicht absolut inakzeptabel!

4. Ist das Digitalisierungsgesetz das Aus für die Blockchain?

Das Gesetz schreibt eine in wesentlichen Teilen zentralisierte, sternförmige Dateninfrastruktur vor. Diese kollidiert mit dem Ansatz dezentraler Architekturen wie der Blockchain und der Peer-to-peer-Kommunikationstechnologie. Die vorgesehenen Geräte erfüllen die technischen Anforderungen für eine gut funktionierende Machine-to-Machine-Kommunikation nicht, weil sie beim Design der SMGWs nicht berücksichtigt wurden. Der zwanghafte Einbau der intelligenten Stromzähler Innovationen bremst Innovationen aus und behindert eine offene Machine-to-Machine-Kommunikation massiv.

Bezüglich zahlreicher Fragen hinsichtlich der technischen Umsetzung bleibt das Gesetz viel zu vage und lässt großen Interpretationsspielraum.

5. Warum ist das Gesetz eine politische Rolle rückwärts?

Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in seiner derzeitigen Form verbaut in Deutschland den Weg zu Zukunftstechnologien. Vom innovativen Vorreiter würde Deutschland damit gegenüber Ländern mit dezentralen Datenstrukturen schnell ins Hintertreffen geraten. Hier muss der Gesetzgeber auf jeden Fall schnellstmöglich nachsteuern und dringend klare Regeln schaffen. Sonst sind die Fortschritte der Energiewende und die innovativen Architekturen der letzten Jahre dahin.

Fazit

Das Digitalisierungsgesetz in seiner bisherigen Fassung ist alles andere als ausgereift. Es ist für Anlagenbetreiber und Stromkunden bisher nicht ersichtlich, an wen sie sich bei Fragen wenden können und was mit bereits installierten Geräten zur Messung und Steuerung ihrer Energiedaten passiert. Ihnen entstehen zusätzliche hohe Kosten für den Betrieb der Geräte. Hier muss der Gesetzgeber dringend und zwingend nachbessern. Denn: Ein dezentrales regeneratives Erzeugungsnetz braucht eine dezentrale und möglichst freie Datennetzarchitektur für Monitoring, Steuerung und Handel. Statt einer festgelegten Architektur sollte der Gesetzgeber vielmehr verbindliche und moderne Sicherheits-Mindeststandards festschreiben und damit eine sichere Liberalisierung unter kontrollierten und offenen Standards ermöglichen. Jetzt!

Das Gesetz zur Digitalisierung zur Energiewende findet ihr hier.

Ihr habt bereits umgerüstet? Dann teilt uns eure Erfahrungen gerne über die Kommentarfunktion mit.

Dieser Artikel ist Teil der Blogparade „Disruptionen in der Energiewirtschaft“