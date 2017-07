Plugfest E-Mobilität: SMA Energiemanagement im Internet of Things

Im Juni haben sich Vertreter der EEBUS-Initiative zum 1. Plugfest E-Mobilität in Köln getroffen, um den Entwicklungsstand ihrer beteiligten Geräte live zu testen. Ein Plugfest ist also so etwas wie eine LAN-Party für Entwickler. In Köln ging es ganz konkret um das Zusammenspiel von Ladesäule, Elektrofahrzeug und Energiemanagement-System.

EEBUS treibt intelligentes Energiemanagement voran

Kann der Energiemanager die Daten so steuern, dass dabei der selbst erzeugte Solarstrom optimal genutzt wird? SMA steuerte dabei die neue Energiemanagement-Plattform ennexOS bei, die erstmals auf der Intersolar Europe 2017 vorgestellt wurde. Über den EEBUS-Standard verbindet sie künftig alle Energieerzeuger, -verbraucher und -speicher eines Systems und ermöglicht deren optimale Steuerung. Die ersten Schritte für den Einsatz mit Ladesäulen und Elektrofahrzeugen hat ennexOS auf dem Plugfest erfolgreich gemeistert. Bis zum nächsten Plugfest heißt es nun entdeckte Schwachstellen beheben und Arbeitsaufträge abarbeiten, damit das 2. Plugfest ebenso erfolgreich wird wie das erste.

Wozu eigentlich EEBUS?

In der internationalen EEBUS-Initiative haben sich namhafte Hersteller von elektrischen Geräten zusammengeschlossen, um einen einheitlichen Kommunikationsstandard für alle elektrischen Geräte im Haushalt zu entwickeln.

Folke Mitzlaff, Produktmanager für Energy Solutions bei SMA, erzählt euch im Video den Hintergrund und die Ziele der EEBUS-Initiative.

Mehr zur EEBUS-Initiative erfahrt ihr auf der Webseite des Vereins.