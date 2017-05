Netzwerken und informieren: Anlagenbetreiber aus ganz Deutschland zu Gast bei SMA

Die Erwartungen sind klar: Praxisnah und leicht umsetzbar – so sollen die Lösungen für die Versorgung von Häusern und Gewerbebetrieben mit Solarstrom auch in Zukunft sein, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung der Energiewende. Anlass genug für eine Veranstaltung, die Expertise bietet…

Rund 200 Anlagenbetreiber nutzten Anfang Mai die 3. PV-Betreiberkonferenz, veranstaltet von Solarpraxis Neue Energiewelt, um sich zu Erfahrungen und Trends für Hausdachanlagen und gewerbliche Solaranlagen auszutauschen. Am Hauptsitz der SMA Solar Technology AG in Kassel informierten rund 15 Aussteller in einer Fachausstellung über neue Produkte, Trends und Dienstleistungen der Branche. Ein Rahmenprogramm mit Führungen durch die SMA Zentralwechselrichter-Produktion sowie Probefahrten mit Elektroautos und -fahrrädern füllte die Pausen zwischen den Fachvorträgen. Deren Fokus lag auf Themen rund um Sicherheit, Qualität und Service.

